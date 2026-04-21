Reforzarán seguridad en Teotihuacán y otras zonas arqueológicas tras balacera; mañana reabre al público

Tras el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, el gobierno federal anunció un reforzamiento inmediato de la seguridad en zonas arqueológicas y en los principales destinos turísticos del país, con el objetivo de prevenir nuevos hechos de violencia.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se implementará un despliegue estratégico de la Guardia Nacional en estos espacios, incrementando su presencia operativa y fortaleciendo las labores de vigilancia, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Entre las principales medidas destacan el endurecimiento de los controles de acceso, el aumento de revisiones preventivas a visitantes y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo en zonas de alta afluencia turística.

Foto: Rodolfo Dorantes

Asimismo, se ampliará el patrullaje físico y cibernético en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, con el fin de identificar riesgos potenciales y neutralizar posibles amenazas antes de que se materialicen.

Las acciones también contemplan una mayor coordinación con autoridades estatales, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que participaron de "manera oportuna" en la atención del incidente en Teotihuacán, indicó García Harfuch.

El reforzamiento de la seguridad se produce luego de un hecho considerado inédito en uno de los sitios patrimoniales más importantes del país, lo que llevó a las autoridades a replantear los esquemas de protección en espacios culturales y turísticos.

Foto: José Antonio García

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en lo que se instalan arcos detectores en estos sitios, ya que no se cuenta con ellos, la Guardia Nacional reforzará la seguridad, particularmente en Teotihuacán.

"El episodio de ayer nos llama la atención para fortalecer la seguridad, particularmente en sitios arqueológicos", comentó.

García Harfuch destacó que la rápida intervención de la Guardia Nacional durante el incidente permitió contener la amenaza y evitar una tragedia mayor con un incremento en el número de víctimas por estos hechos.

¿Cuándo reabrirán Teotihuacán?

Tras los hechos violentos ocurridos ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, autoridades federales cerraron dicho sitio como parte de las investigaciones que se realizan por estos hechos que dejaron dos muertos, uno de ellos el atacante y una turista canadiense.

El autor de la balacera en Teotihuacán tenía 27 años y era originario de Guerrero. Cuartoscuro

La mañana del lunes un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, ingresó armado a la zona arqueológica de Teotihuacán y abrió fuego en al menos 14 ocasiones, lo que causó lesiones a siete turistas, una de las cuales murió.

Posteriormente atacó a elementos de la Guardia Nacional que atendieron el reporte y tras resultar herido en la pierna, lo que lo inmovilizó, decidió suicidarse. El atacante era originario de Tlapa, Guerrero, desde donde viajó hacia la Ciudad de México y un día antes de la agresión llegó a Teotihuacán.

Al respecto de la reapertura de Teotihuacán, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que será este miércoles 22 de abril cuando se reabra la zona arqueológica con un reforzamiento en la seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional.

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