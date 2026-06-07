Descubren red de huachicoleo que operaba a través del drenaje pluvial

Fue desmantelado en Hidalgo un sistema utilizado para la extracción ilegal de combustible en el municipio de Atotonilco de Tula, donde presuntos delincuentes aprovechaban la infraestructura del drenaje pluvial para conectar tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con información de autoridades policiales, la intervención se realizó en la colonia Praderas del Potrero, luego de labores de inteligencia que llevaron a las autoridades hasta un inmueble presuntamente relacionado con actividades de robo de hidrocarburos.

Sitio en el que se descubrió una toma clandestina de combustible Foto: Especial

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes localizaron dos tomas clandestinas enlazadas mediante mangueras de alta presión que atravesaban más de 100 metros de drenaje pluvial.

También en el lugar fueron asegurados aproximadamente 15 mil 700 litros de combustible almacenados en contenedores de gran capacidad. Asimismo, se decomisaron más de 60 metros de manguera especializada para el trasiego de hidrocarburos, dos camionetas tipo pick-up y una unidad tipo van.

Vehículos que eran usados para el huachicoleo Foto: Especial

Finalmente, autoridades policiales también reportaron el hallazgo de 160 dosis de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.