Agresor de Teotihuacán, sin relación con el crimen organizado: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el atentado en Teotihuacán no tiene un vínculo con el crimen organizado y consideró que el ataque apunta a un caso individual.

La mandataria dedicó su conferencia matutina a explicar los sucedido este 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán. Afirmó que un hecho de esta naturaleza no tenía precedentes en México.

El agresor realizó los disparos desde una de las pirámides de Teotihuacán. Captura de pantalla

“Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona por todo lo que indican las autoridades ministeriales, pues tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior”, expresó.

Desde Palacio Nacional, señaló que, de acuerdo con la información disponible, el agresor presentaba problemas psicológicos y no tenía vínculos con algún cártel o con el crimen organizado.

La Cruz Roja desplegó una respuesta operativa tras el ataque armado en Teotihuacán

La jefa del Ejecutivo pidió no especular y cuestionó cómo una persona logró ingresar con un arma de fuego al lugar. Indicó que se giró instrucción a las autoridades de seguridad para mayor presencia de la Guardia Nacional y arcos de seguridad en zonas arqueológicas y turísticas.

“No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”, señaló.

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