Agresor visitó varias veces Teotihuacán; llevaba documentos relacionados a hechos violentos en EU

El fiscal general de Justicia del Estado de México José Luis Cervantes Martínez confirmó que el tirador de Teotihuacán, Julio Cesar Jasso Ramírez, tenía un perfil de imitador de actos violentos al portar información de la masacre de Columbine ocurrida el 20 de abril de 1999.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el caso, el funcionario del Estado de México, informó que el agresor planeó el atentado previamente al documentarse que viajó previamente la zona antropológica de Teotihuacan, Indicó que se hospedó, planeó y ejecutó de manera solitaria la agresión. Destacó que no hay indicio de que participaran otras personas.

“Entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono de celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999 (masacre en Columbine).

José Luis Cervantes Martínez informó que en el perfil psicopático del agresor se identificó una tendencia copiar en otros momentos conocido como “copycat”, lo que sería un indicio de su actuar.

La evidencia recolectada en hasta este momento y de manera indiciaria, arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros y por otros personajes. Esta tendencia que es una cuestión que se le puede conocer como “copycat” es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio, es una es una hipótesis de investigación que así sucedió”, explicó.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, sostuvo que Julio Cesar Jasso Ramírez actuó solo, al no haber indicios de la participación de más personas. Se ubicó que el agresor viajó en un vehículo de plataforma (Uber) el cual se encuentra en bajo control y resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. También se identificó el hotel donde había estado alojado desde un día antes.

Sobre las víctimas, refirió que siete de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego, de los cuales seis ya están dados de alta y la nacionalidad de lesionados es canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos.

Únicamente se tienen corroborados dos decesos : el del agresor y de una víctima de origen canadiense femenino.

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fdm