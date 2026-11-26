La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados discutirá el próximo martes 1 de diciembre una reforma para modificar el mercado de los seguros de gastos médicos mayores, con medidas para proteger a los usuarios frente a incrementos en las pólizas, cobros hospitalarios y posibles abusos de las aseguradoras.

El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, informó que el órgano legislativo está preparado para dictaminar la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y suscrita por los coordinadores de los otros cinco grupos parlamentarios: PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el legislador, la propuesta cuenta con el consenso de las seis fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y busca atender problemas estructurales de este mercado, entre ellos el encarecimiento de las pólizas, la falta de claridad en las coberturas, los obstáculos para cambiar de compañía y la poca transparencia en los servicios hospitalarios.

La Comisión informó que ha recibido más de 20 iniciativas sobre el tema y que, mediante un grupo de trabajo especializado en usuarios de seguros y fianzas, realizó foros con aseguradoras, agentes, hospitales, médicos, especialistas, autoridades y personas aseguradas.Protección para adultos mayores y portabilidad de seguros

Uno de los principales cambios plantea que los usuarios puedan cambiar de aseguradora sin perder la antigüedad acumulada, los periodos de espera ya cumplidos ni los beneficios adquiridos, siempre que contraten productos equivalentes.

Para las personas de 60 años o más, la iniciativa contempla mecanismos para contener los incrementos en el costo de las pólizas y modificar deducibles, coaseguros y otras condiciones sin que pierdan su antigüedad ni su derecho a renovar el seguro.

La propuesta también busca transparentar las comisiones que reciben los agentes de seguros por la contratación y renovación de pólizas. Para ello, plantea que las compañías informen obligatoriamente el monto y porcentaje de esos pagos, a fin de que los usuarios conozcan los costos y puedan comparar distintas ofertas.Hospitales deberán transparentar sus cobros

Otro eje de la reforma se relaciona con los servicios hospitalarios privados. La iniciativa plantea que los establecimientos publiquen sus catálogos de precios y entreguen diariamente a los pacientes hospitalizados estados de cuenta detallados sobre medicamentos, materiales, procedimientos y servicios médicos.

También propone fortalecer la vigilancia sobre el origen, registro sanitario y comercialización de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, con el propósito de prevenir cobros indebidos y dar mayor claridad a las familias sobre los gastos de una hospitalización.

En materia de protección al consumidor, se busca garantizar la libre elección de médicos y hospitales conforme a las condiciones de cobertura contratadas, así como establecer sanciones por modificaciones unilaterales de las pólizas, aumentos injustificados y cancelaciones indebidas.Condusef resolvería controversias médicas urgentes en 48 horas

La iniciativa contempla un procedimiento especial ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuando una controversia entre una aseguradora y un usuario ponga en riesgo la vida del paciente.

En esos casos, el organismo podría resolver el conflicto en un plazo de 48 horas, prorrogable hasta por 24 horas adicionales, y autorizar la atención médica urgente mientras se determina la controversia, con la opinión técnica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

La propuesta busca que las disputas económicas entre aseguradoras y hospitales no retrasen la atención de pacientes que requieren servicios médicos de emergencia.

La reforma implica modificaciones a cinco ordenamientos: la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley General de Salud.

La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda aprobó este jueves la convocatoria para la reunión del próximo 1 de diciembre, cuando se discutirá y, en su caso, se aprobará el dictamen.

Altamirano sostuvo que el propósito es establecer reglas claras, fortalecer la competencia y dar mayor certidumbre jurídica a los usuarios, sin confrontar a aseguradoras, agentes, médicos y hospitales.