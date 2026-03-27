Luis Quiroga impulsa reforma ambiental para regular ruido, vibraciones y luz en ciudades

En respuesta a los retos del crecimiento urbano y su impacto en la calidad de vida, el diputado federal Luis Quiroga presentó una iniciativa de reforma ambiental que busca actualizar el marco jurídico en materia de contaminación por ruido, vibraciones y luz intrusa en todo el país.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador propuso modificar el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con el objetivo de que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) dejen de ser generales y se establezcan bajo criterios técnicos más precisos.

La propuesta plantea que la regulación considere factores como el uso de suelo, la zonificación, los horarios y la recurrencia de las emisiones, lo que permitiría una aplicación más efectiva y acorde a las realidades de cada zona urbana.

Las regulaciones actuales son insuficientes en la práctica; necesitamos una normativa proporcional que verdaderamente proteja la salud pública, el equilibrio ecológico y la convivencia social en las ciudades de todo el país”, señaló Quiroga.

El legislador subrayó que esta iniciativa forma parte de la agenda ambiental del PVEM y busca atender problemáticas cotidianas que afectan directamente a millones de personas, especialmente en zonas metropolitanas.

La propuesta ya fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación en la Cámara de Diputados.

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