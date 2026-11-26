La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para agilizar los procesos de justicia familiar, facilitar las adopciones y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan conflictos judiciales.

En un video difundido este jueves 26 de noviembre, en el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, la mandataria explicó que la propuesta busca reducir la duración de los procedimientos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, adopciones y violencia vicaria.

Sheinbaum señaló que uno de los objetivos es evitar que los procesos judiciales se conviertan en mecanismos de presión contra las mujeres y que las niñas y los niños sean utilizados como instrumentos de violencia durante las separaciones.

"Lo que queremos es hacerlo más expedito y, al mismo tiempo, proteger los derechos de las niñas y los niños y de las mujeres", explicó.

La iniciativa fue trabajada durante varios meses y contó con la participación de especialistas en derecho y personas que han acompañado a familias y víctimas de violencia.

¿Cuáles son los cinco problemas que busca resolver la reforma?

Durante la presentación, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que la propuesta busca atender cinco problemas que mantienen rezagada la justicia familiar en México.

1. Niñas y niños que esperan ser adoptados

El primer punto busca agilizar los procedimientos de adopción de menores que permanecen en centros de asistencia del DIF y otras instituciones.

De acuerdo con Zaldívar, hasta 35 mil niñas, niños y adolescentes viven en centros de asistencia, mientras siete de cada 10 esperan una oportunidad para integrarse a una familia.

La propuesta contempla juicios especiales por abandono y procedimientos simplificados para evitar que la burocracia prolongue durante años la posibilidad de que los menores sean adoptados.

2. Divorcios utilizados como mecanismos de presión económica

El segundo problema tiene que ver con los divorcios en los que una de las partes utiliza su posición económica para prolongar los procedimientos y condicionar los acuerdos.

Sheinbaum explicó que, cuando uno de los integrantes de la pareja tiene mayores recursos para contratar abogados, puede mantener un litigio que coloca en desventaja a la mujer que no cuenta con las mismas posibilidades económicas.

La reforma plantea separar la resolución de los bienes del procedimiento de divorcio, para evitar que el patrimonio se convierta en un obstáculo para la separación.

También contempla medidas inmediatas para garantizar vivienda, custodia, convivencias y pensión alimenticia provisional para los hijos.

3. Evasión de las pensiones alimenticias

El tercer eje busca impedir que los deudores alimentarios oculten sus ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones.

La iniciativa plantea otorgar facultades a los jueces para consultar información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de instituciones financieras, con el propósito de identificar los ingresos y el patrimonio real de quienes deben proporcionar pensiones.

Además, propone que la pensión provisional pueda determinarse desde la admisión de la solicitud y que las personas que reclamen alimentos puedan acudir a un juzgado cercano a su domicilio.

4. Violencia vicaria

El cuarto punto busca fortalecer las herramientas judiciales para combatir la violencia vicaria, que ocurre cuando una persona utiliza a sus hijos para causar daño emocional o psicológico a la madre.

Zaldívar explicó que esta violencia puede manifestarse mediante la sustracción de menores, disputas por la custodia y demandas sucesivas utilizadas para hostigar a las mujeres.

La propuesta establece órdenes de protección en un plazo de 24 horas, elimina la posibilidad de mediación o conciliación con la persona agresora y plantea que las pruebas de procedimientos penales, familiares y administrativos sean valoradas de manera conjunta.

También contempla mecanismos para escuchar a niñas y niños sin la presencia del presunto agresor.

5. Niñas y niños sin voz en los juicios

El último eje busca garantizar que los menores puedan expresar su opinión en los procedimientos judiciales que afectan sus vidas.

La iniciativa plantea que los jueces escuchen directamente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad y condiciones, y que sus opiniones sean consideradas al momento de resolver.

También establece que los peritajes no sustituyan la voz de los menores y contempla la nulidad del matrimonio infantil.

La reforma busca una justicia familiar más rápida

Durante la presentación, Sheinbaum destacó que los conflictos familiares representan una parte importante de los asuntos que llegan a los tribunales del país.

De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno federal, cuatro de cada 10 asuntos que ingresan a los tribunales locales corresponden a materia familiar.

La presidenta sostuvo que reducir los tiempos de resolución es fundamental para evitar que mujeres e infancias permanezcan durante años en procedimientos que afectan sus derechos y condiciones de vida.

La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión y recibida en la Cámara de Diputados este jueves, donde fue turnada a las comisiones de Justicia y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.

La propuesta modifica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

Los cambios en materia de justicia familiar entrarían en vigor a partir del día siguiente de su publicación, una vez aprobados por el Congreso.

La propuesta forma parte de las acciones anunciadas durante los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que comenzaron el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.