Reforma electoral no “desconfigurará” a la 4T: Ignacio Mier

Sin acuerdo entre Morena, Partido Verde y PT para aprobar una reforma electoral, esta falta de consenso no “desconfigurará” a la 4-T, aseguró el líder de la mayoría en el Senado, Ignacio Mier.

No nos debemos anticipar, no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro (al Instituto Nacional Electoral) INE”, expresó.

Dijo que si la presidenta Claudia Sheinbaum envía en los próximos días la iniciativa de ley en materia electoral al Congreso de la Unión, los consensos entre las fuerzas políticas se buscarán en las comisiones dictaminadoras.

“Si no hubiese un acuerdo, se discutirá en las comisiones”, comentó Ignacio Mier, también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Comentó que el proyecto debe fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral, fortalecer la independencia entre los poderes y garantizar la soberanía de los organismos estatales electorales.

Mier Velazco celebró la iniciativa que anunció la presidenta Sheinbaum para reformar el artículo 127 constitucional, a fin de “topar” las pensiones de los altos funcionarios que “sangran al erario y ponen en condiciones de desventaja a muchos trabajadores”.

Durante una entrevista, realizada luego del Primer Simulacro por Sismo 2026, el senador refirió que la reforma busca topar los altos salarios, principalmente de funcionarios de instituciones descentralizadas.

Se trata, agregó Ignacio Mier, de darle seguimiento y articular “lo que ya se hizo conforme a la ley de remuneraciones de los servidores públicos”.

“Es una medida que celebramos y que forma parte de la austeridad, porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, expresó.

Ignacio Mier indicó que esta legislación estaba pendiente, pues “desde que se estaban haciendo las corridas para crear el fondo de pensiones se notaron estas diferencias y las desigualdades entre funcionarios públicos y trabajadores al servicio del Estado”.

Advirtió que este tipo de pensiones para altos funcionarios “sangran al erario y ponen en condiciones de desventaja a muchos trabajadores”, por lo que “celebramos” la medida, ya que forma parte de la impronta de austeridad.

Reproducir

JCS