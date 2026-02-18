Hombre es condenado a 52 años de cárcel por robo de autotransporte en Arco Norte

Un Juez de procesos sentenció a 52 años seis meses de prisión a Irineo Reyes Romero, por su responsabilidad penal en los delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa y secuestro exprés.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2023, elementos de la Guardia Nacional (GN) recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911, en la que se reportaba el robo de un tractocamión en la autopista Arco Norte.

Los uniformados acudieron al llamado de emergencia y encontraron el vehículo descrito en el reporte, por lo que realizaron una inspección, en la que detuvieron a Reyes Romero, quien había despojado de la unidad al conductor, además de privarlo de su libertad.

Vehículo robado en la autopista Arco Norte. Foto: Especial

Trailero evita asalto, pero acaba herido en la vía Arco Norte

En octubre del 2025, un joven trailero, de apenas 19 años, indicó que fue atacado en el kilómetro 217 del Arco Norte, en los límites de Hidalgo y Tlaxcala.

La víctima refirió que hombres armados que viajaban en otro tracto camión intentaron cerrarle el paso para detener la unidad pesada.

Sin embargo, al ver que el joven no detuvo la marcha del vehículo, le dispararon; una de esas balas le hirió el brazo, el chofer continuó su camino hasta llegar al poblado de Ixtacuixtla donde pidió apoyo de las autoridades para ponerse a salvo y ser atendido por los servicios médicos.

La víctima, identificada como Luis Carlos N, fue atendida por paramédicos que le prestaron primeros auxilios para valorar la herida por arma de fuego y trasladarlo a un hospital para su atención médica.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional quienes aseguraron la zona. El tracto camión y sus dos cajas quedaron bajo resguardo de las autoridades.

En tanto, se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este violento intento de asalto en la carretera de Arco Norte, que se ha convertido en una de las más inseguras del país.

La Arco Norte es una vía de cuota que funciona como circunvalación de la Zona Metropolitana del Valle de México, conectando varios estados: Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Fue diseñada para desahogar tránsito de paso, evitando entrar al área metropolitana congestionada.

En el tramo de Tlaxcala, por ejemplo, entre Calpulalpan-Sahagún, se ha documentado aumento de robos, asaltos a transportistas y automovilistas.

Datos del INEGI de agosto de 2024 señalan que al cierre del 2023 la carretera más insegura que atraviesa Tlaxcala fue precisamente este tramo de la Arco Norte.

jcp