Presume en TikTok motos robadas y lo detienen

Arturo "N" fue detenido como probable partícipe en un robo con violencia ocurrido en Guadalajara, Jalisco.

La investigación comenzó tras el reporte del robo de una motocicleta de alto cilindraje, el pasado 8 de enero en la calle Fray Bartolomé de Las Casas, colonia Barragán Hernández en Guadalajara.

Según la denuncia, el ahora detenido habría amagado a la víctima con un arma de fuego para robarle una motocicleta.

Adicionalmente, el imputado hizo presuntas amenazas para que la persona afectada desistiera de la denuncia, al señalar contar con vínculos con una organización delictiva.

La víctima no se intimidó y presentó la denuncia penal

La Fiscalía del Estado activó sus unidades de inteligencia a través de la Policía de Investigación y al seguimiento de evidencia digital, se detectó que el sospechoso utilizaba plataformas de redes sociales, específicamente TikTok, para publicar su habilidad en el encendido de motocicletas presuntamente robadas, incluyendo la moto robada.

Esta conducta, lejos de otorgarle impunidad, permitió a los agentes fortalecer la carpeta de investigación, por lo que bajo el mando del Ministerio Público, se solicitó y obtuvo una orden de cateo para ingresar a una finca ubicada en la calle Esteban Loera, colonia San Juan Bosco en Guadalajara.

Durante la diligencia, el personal de la Fiscalía de Jalisco localizó diversos indicios, entre ellos autopartes de procedencia ilícita que fueron debidamente asegurados.

Asimismo, Arturo "N", quien en un intento por evadir la justicia, presuntamente hizo un ofrecimiento económico al personal ministerial para frenar las pesquisas, sin embargo, el sujeto fue detenido por el delito de cohecho.

Priorizando el derecho de la víctima a la justicia y la reparación del daño, se llevó a cabo una diligencia de identificación mediante cámara Gessel, donde la persona afectada y un testigo reconocieron de manera directa y categórica a Arturo "N" como quien la presumiblemente la amenazó y despojó de su patrimonio.

El agente del Ministerio Público al contar con una carpeta de investigación debidamente integrada, lo judicializó y en fecha reciente, fue vinculado a proceso por el Juez de Control, por el referido delito.

Adicionalmente, obtuvo una orden de aprehensión por robo calificado, la cual se le hará efectiva al sujeto, una vez que se resuelva su situación legal por el cohecho.

Reproducir

JCS