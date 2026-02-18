Taxistas, meseros y policías aprenderán inglés básico para el Mundial 2026

Más de mil trabajadores del sector servicios y seguridad en Monterrey, Nuevo León, serán capacitados en inglés básico como parte de la preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026. El programa contempla a taxistas, meseros y cadetes de la policía municipal, en una estrategia conjunta entre el Gobierno de Monterrey y CANIRAC.

La mañana de este miércoles 18 de febrero, el director de Turismo municipal, acompañado por la presidenta de CANIRAC, dio a conocer que se capacitará a más de 500 taxistas —incluyendo conductores tradicionales, de plataformas digitales y de servicio federal del aeropuerto—, así como a alrededor de 300 meseros del primer cuadro de la ciudad y más de 300 cadetes de la corporación municipal.

Las capacitaciones serán gratuitas y se impartirán en modalidades presencial y en línea, con el objetivo de no afectar las jornadas laborales de los participantes. Al finalizar, se entregará un certificado oficial que acreditará las horas de formación recibidas.

Se prevé que las capacitaciones inicien durante el mes de marzo y se desarrollen de manera escalonada en las semanas previas al evento internacional.

Es un esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno donde el mesero o el empleado del restaurante no nada más se va a preparar, sino que es algo que se le va a quedar para su preparación personal, que también beneficia al restaurante. Esta capacitación va por parte del Gobierno de Monterrey y se logró gracias al convenio con la cámara para invitar a los agremiados. Será una capacitación básica, con modalidades en línea y presenciales, sin afectar su tiempo laboral”.

“El Volcán" sería sede de Japón en Mundial 2026

A falta de una confirmación oficial, el Estadio Universitario de los Tigres de la UANL se convertirá en una sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque en esta ocasión bajo un nuevo estatus, pero permitiéndole al inmueble de San Nicolás de los Garza lograr su presencia en su segundo Mundial.

De acuerdo con reportes de TUDN, el Club Tigres ya habría firmado un contrato con FIFA para otorgar sus instalaciones durante el Mundial 2026, esto para que albergue las prácticas de alguna de las 48 selecciones nacionales que disputarán el torneo.

Japón: El principal candidato para habitar el "Volcán"

Aunque el Estadio Universitario no albergará partidos oficiales de la competencia, su posicionamiento en la frontera con los Estados Unidos lo está haciendo atractivo para la selección de Japón.

Japón, competidores del Grupo F, jugarán su segundo partido en el Estadio Monterrey, en la casa de los rivales de Tigres, el 20 de junio contra Túnez. Antes enfrentará a Países Bajos en Dallas el 14 de junio y tendrá un encuentro con rival por definir el 25 de junio en Kansas City.

Reportes señalan que la Asociación de Futbol de Japón (JFA) no solo busca utilizar el estadio durante el periodo oficial de la FIFA, sino que también ha iniciado gestiones directas con el club felino para utilizar el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como base de adaptación previa al torneo. Incluso no se descarta un posible partido de entrenamiento.

El estadio ya ha pasado por diversas visorias, incluida la de expertos agrónomos de la FIFA, quienes certificaron que el césped cumple con los estándares necesarios.

Una de las mayores preocupaciones para la afición universitaria era la toma de posesión del estadio por parte de la FIFA, la cual podría afectar al equipo en caso de llegar a la Liguilla.

Sin embargo, el acuerdo que se negocia entre la FIFA y el equipo incluye el permiso para que Tigres siga usando las instalaciones durante la fase de postemporada.

