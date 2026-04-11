Última Hora Impreso de hoy

Ricardo Monreal respalda reducción del IEPS para contener precio de combustibles

El diputado Ricardo Monreal, respaldó la reducción del IEPS a combustibles impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que protege la economía familiar, contiene la inflación y refleja un gobierno progresista y no dogmático

Por: Porfirio Escandón

thumb
Ricardo Monreal Ávila

Ricardo Monreal afirmó que la reducción del IEPS para contener el precio de los combustibles es una acción concreta que protege la economía familiar, contribuye a mantener la estabilidad y reafirma un compromiso claro con el bienestar de las y los mexicanos.

El diputado señaló que, normalmente, los sistemas jurídicos cambian y se transforman en razón de las circunstancias que privan en sus países. Explicó que el péndulo político oscila en ocasiones de la extrema derecha a la extrema izquierda, o bien se sitúa en el término medio. Indicó que así ocurre actualmente en el mundo: países que eran gobernados por la izquierda han pasado a la derecha, y otros que estaban en la extrema derecha se mueven hacia posiciones de centro e incluso de izquierda.

Sostuvo que México está gobernado por una mujer muy progresista, no dogmática y que no se ancla en procesos profundamente ideológicos para atender las demandas ciudadanas. Por ello, dijo, su planteamiento sobre el gasto, la energía y el petróleo responde a esa visión.

El coordinador parlamentario añadió que la presidenta tomó una decisión política que debe ser valorada: subsidiar, si así se le quiere llamar, los precios de la gasolina y del petróleo mediante la disminución del IEPS, el impuesto que se aplica a estos productos. Precisó que se destinarán cerca de 20,000 millones de pesos para financiar y subsidiar las gasolinas y el diésel, con el fin de evitar repercusiones en la población, la economía y la inflación.

Consideró que es un gesto que debe valorarse en su máxima expresión. Afirmó que, de haber un gobernante neoliberal, ese costo se habría trasladado a la población y los precios de la gasolina estarían por encima de los 35 pesos.

Finalmente, expresó que, por fortuna, el país es gobernado por la primera mujer presidenta, a quien describió como sensible y valiente, y que ahora plantea esquemas para la extracción de gas, la apertura económica y la búsqueda de nuevos socios comerciales. “Se está abriendo al mundo; me parece correcto su gesto y la vamos a respaldar”, concluyó.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA