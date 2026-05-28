La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 28 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 28 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 28 de mayo de 2026

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7:40 Horas | Ssa anuncia inversión de 21 mil mdp para fabricación de medicinas en México

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció una inversión por 21 mil millones de pesos por parte de farmaceúticas en siete proyectos estratégicos en el sector que permitirá a México tener acceso a la producción de medicinas y abre la posibilidad al desarrollo industrial del país.