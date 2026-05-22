De un camión de basura al top 3 de mejores empresas para trabajar en México

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Como reconocimiento a miles de personas que a diario participan en la recolección y manejo de residuos, sin importar la lluvia, el calor o las bajas temperaturas, Red Ambiental, entró al Top 3 como una de las mejores empresas para trabajar en México.

Para lograr la distinción "Great Place to Work México 2026", la compañía con presencia en más de 40 ciudades del país, fue calificada en factores como confianza, liderazgo, orgullo, compañerismo y experiencia laboral de sus colaboradores.

Todo empezó con un camión y hoy somos uno de las mejores empresas para trabajar en México, porque desde el inicio entendimos algo muy simple: detrás de una gran operación, siempre están las personas”, destacó Toribio Ordóñez, gerente de Capital Humano de Red Ambiental, en representación de Horacio Guerra Marroquín, Presidente del Consejo de Administración.

Con una plantilla de siete mil trabajadores, Red Ambiental fue fundada en 1997, en un sector considerado esencial para el funcionamiento de las ciudades, pero que durante muchos años ha permanecido fuera del foco público.

Con este reconocimiento, Red Ambiental, asegura, busca abrir la conversación sobre la importancia estratégica de la industria y el valor del capital humano detrás de los servicios básicos.

La ceremonia de premiación se realizó en la Ciudad de México los días 6 y 7 de mayo, en un ambiente donde las organizaciones mejor evaluadas compartieron patrones muy claros: liderazgos cercanos, reconocimiento cotidiano, mayor percepción de justicia organizacional y espacios donde las personas sienten que su voz sí importa.

El reconocimiento es otorgado por Great Place to Work Institute (GPTW), una firma global de consultoría e investigación con sede en Estados Unidos y oficinas en más de 60 países, incluído México.