Pese a GPS, no hay monitoreo de embarcaciones en hábitat de vaquita marina

Los dispositivos de geolocalización GPS, instalados con un año y medio de retraso, en las embarcaciones menores (pangas), del Alto Golfo de California, quedaron como un mero anuncio, debido a que a la fecha no hay resultados del monitoreo de la pesca ribereña, con lo que se buscaba fortalecer el combate a la captura ilegal de pez Totoaba y las acciones de conservación de la vaquita marina.

GPS Especial

La colocación de 850 equipos de rastreo satelital, por parte de la Secretaría de Marina (Semar), en pangas de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, que se concretó hasta octubre de 2025, y no en mayo de 2024, como estaba agendado, cumplía en parte con la meta 2.12 del Plan de Acción de Cumplimiento, que el gobierno mexicano acordó con CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Los dispositivos GPS

La puesta en operación y seguimiento de los dispositivos GPS, con valor de 150 millones de pesos, era una de las 34 metas específicas y siete líneas de acción, a las que el Gobierno de México se comprometió, lo que dio paso a que CITES levantara el embargo comercial impuesto en marzo de 2023, a las exportaciones nacionales de productos y subproductos de especies protegidas con valor de mil 500 millones de dólares anuales.

Embarcaciones Ernesto Méndez

En respuesta a una solicitud de información a través del portal "Transparencia para el Pueblo", la Secretaría de Marina (Semar), aseguró que "no cuenta con documentos existentes relacionados con el monitoreo satelital/GPS de embarcaciones, ya que no forma parte de las atribuciones conferidas a la Autoridad Marítima Nacional".

Lo anterior a pesar de que la Semar opera sistemas tecnológicos de vigilancia en la región, que incluyen radares con alcance de 120 kilómetros, sistemas de detección por visión computacional y plataformas de monitoreo diseñadas para detectar embarcaciones menores.

Embarcaciones en el Alto Golfo de California. Ernesto Méndez

No hay registros

Por su parte, los datos públicos disponibles hasta el mes de enero de 2026, en el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP / SISESAT), que administra la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), no muestran registros de pangas en el Alto Golfo de California.

Fuentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), consultadas por Excélsior dieron a conocer que en las rampas de embarque y desembarque en el Puerto de San Felipe no hay nadie que exija a los pescadores encender sus dispositivos antes de salir a la faena diaria.

En tanto, representantes del sector pesquero reconocieron que los equipos de rastreo "sólo están de adorno", porque ninguna embarcación los prende, "porque ya no nos dijeron nada del supuesto monitoreo y nadie sabe si están conectados o no a algún radar".

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que es inaceptable que después de tantos años, el gobierno mexicano siga sin cumplir con sus propias regulaciones y con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.

“La falta de transparencia sobre el uso de estos dispositivos y la ausencia de datos públicos verificables evidencian incumplimientos de los compromisos internacionales que México asumió ante CITES para combatir la pesca ilegal de Totoaba y evitar la extinción de la vaquita marina”, subrayó.

Ante esta situación, Alejandro Olivera exhortó al Gobierno de México y al llamado Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), a ponerse a trabajar y transparentar el funcionamiento de los transmisores satelitales, garantizar que todas las embarcaciones los utilicen de forma obligatoria y establecer mecanismos reales de vigilancia y sanciones contra la pesca ilegal en el Alto Golfo de California.

En octubre de 2025, este diario reveló que alrededor de 300 embarcaciones menores del Golfo de Santa Clara, Sonora, no alcanzaron GPS, luego de que concluyó la instalación de los 850 equipos.

Además, pescadores del Alto Golfo de California comenzaron a denunciar a través de redes sociales fallas en las baterías de los dispositivos, que sirven para activar el GPS y el motor de la panga, con los riesgos que esto representa, porque se podrían quedar "tirados" en altamar.

*bb