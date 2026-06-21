Recuperan último cuerpo tras naufragio en presa de Zimapán

Tras concluir las maniobras de localización de los cuerpos, el balance final del siniestro quedó fijado en cuatro personas fallecidas (dos mujeres y dos hombres) y cinco sobrevivientes.

Luego de casi tres días de labores de rescate, este domingo fue localizada la cuarta víctima del naufragio ocurrido en la presa Fernando Hiriart Balderrama, mejor conocida como presa de Zimapán, accidente que cobró la vida de cuatro personas.

El percance se registró la mañana del pasado 18 de junio, cuando una embarcación utilizada como medio de transporte entre comunidades de la zona se hundió en aguas de esta presa, ubicada entre los límites de Hidalgo y Querétaro. De acuerdo con los reportes, la lancha transportaba a nueve personas, pese a que su capacidad era de seis pasajeros.

Tras el hundimiento, cinco ocupantes lograron ponerse a salvo, mientras que cuatro personas quedaron desaparecidas, lo que originó un operativo de búsqueda en el que participaron equipos especializados de rescate acuático de ambas entidades.

Durante las jornadas de búsqueda fueron recuperados inicialmente los cuerpos de dos mujeres y un hombre en territorio hidalguense. Este domingo, rescatistas localizaron a la cuarta persona desaparecida, con lo que concluyeron las labores de localización.

Las tareas de búsqueda se desarrollaron en condiciones complejas debido a la profundidad y las características de la presa, por lo que requirieron recorridos en superficie y operaciones de inmersión.

Con la recuperación de la última víctima, el saldo definitivo del accidente es de cuatro personas fallecidas y cinco sobrevivientes. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas que provocaron el hundimiento de la embarcación.