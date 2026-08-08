En México, sólo uno de cada tres bebés recibe lactancia materna

Para combatir la desinformación en torno a la alimentación infantil y promover hábitos saludables durante los primeros mil días de vida, la UNICEF México presentará en breve un manual especializado que aborda, con evidencia científica rigurosa, más de cien mitos sobre la lactancia materna.

El organismo internacional advirtió que muchas de estas creencias erróneas son reproducidas de forma cotidiana por el entorno familiar, influencers en redes sociales e incluso por el propio personal del sector salud.

Entre las aseveraciones falsas catalogadas por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la idea de que el tamaño del pecho determina la capacidad de producir leche, una afirmación errónea dado que la producción depende del tejido glandular y no del volumen del seno.

De igual manera, la organización aclaró que amamantar no debe doler, pues el dolor persistente suele indicar un problema técnico de agarre que debe atenderse con orientación especializada.

También calificó como mito que la cerveza aumente la producción láctea, señalando que el alcohol disminuye la eyección y se transmite al bebé.

Asimismo, UNICEF desmintió que el calostro no alimente, destacando que esta primera leche aporta nutrientes, factores inmunológicos y elementos de crecimiento esenciales.

También rechazó que la leche materna deje de nutrir después de los seis meses y deba sustituirse por fórmulas comerciales costosas, pues su composición se adapta dinámicamente a las necesidades del lactante y conserva nutrientes y defensas más allá del primer año.

“Asimismo, todas las fórmulas infantiles comercializadas legalmente cumplen estándares nutricionales mínimos, y ninguna fórmula reproduce los componentes inmunológicos y bioactivos de la leche humana”, enfatizó el organismo.

LA PRIMERA VACUNA NATURAL

Por sus amplios beneficios biológicos, la leche materna es considerada la primera vacuna que recibe un recién nacido, ya que le brinda anticuerpos y defensas de forma natural para su desarrollo.

Sin embargo, en México la cobertura es alarmante: sólo uno de cada tres recién nacidos recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida.

En entrevista para Excélsior, Marcos Arana Cedeño, coordinador en México de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN) e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), advirtió que actualmente más de un millón 200 mil bebés que nacen en el país no son amamantados, lo que genera severas complicaciones para su crecimiento.

“La leche materna evita que el niño esté en contacto con agentes que pueden infectarlo, le permite estar libre de infecciones. La leche materna tiene propiedades inmunológicas y a través de la leche también recibe parte de la microbiota que empezó a recibir de la madre desde el momento del parto y esto también ayuda a conformar su sistema inmunológico”, destacó.

Entonces el bebé queda muy protegido y tiene todo lo necesario para crecer adecuadamente. Además, es importante saber que la leche materna va cambiando y se va adaptando precisamente a las necesidades del bebé. La leche de los primeros días es diferente a la de las siguientes semanas y posteriormente la leche madura. Entonces, no hay ningún producto que pueda reemplazarla.”

El también investigador del INSP aseguró que amamantar fortalece el vínculo emocional entre madre e hijo e impulsa el desarrollo de la empatía en el niño.

Perú es el país con más lactancia. Abraham Cruz

RIESGOS

Al cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrada del 1 al 7 de agosto, el especialista del INSP advirtió que las madres que no amamantan pueden presentar sobrepeso, depresión o resistencia a la insulina, condiciones que con el tiempo pueden derivar en enfermedades crónicas como la diabetes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2021-2023), sólo 34.2% de los bebés menores de seis meses en México reciben lactancia materna exclusiva, cifra que se ubica muy lejos de la meta global fijada por la OMS para 2030, que es de 70%.

Asimismo, los datos revelan que más de 27% de los recién nacidos en el país son alimentados con fórmulas comerciales u otros líquidos desde sus primeros días de vida.

Ante esta realidad, Arana Cedeño enfatizó que para construir una verdadera cultura de lactancia se requiere instaurar un sistema nacional de cuidados que garantice apoyo integral a las madres en todos los ámbitos de su vida.

LOS BENEFICIOS PARA EL BEBÉ

Aportar anticuerpos, defensas y microbiota que protegen el sistema inmunológico.

Reducir el riesgo de sufrir infecciones, alergias y padecimientos crónicos.

Estimular la correcta conformación facial y dental.

LOS BENEFICIOS PARA LA MADRE

Disminuir en 26% el riesgo de padecer cáncer de mama.

Ayudar a mitigar el riesgo de trastornos del estado de ánimo y tristeza postparto.

Reducir 32% el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas

Datos de la Secretaría de Salud confirman que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses protege al bebé contra infecciones, alergias, asma, diabetes y malposiciones dentales, reduciendo hasta en 60% el riesgo de muerte súbita infantil.

Para las madres, amamantar reduce 26% el riesgo de padecer cáncer de mama, 37% el de ovarios y 32% el desarrollo de enfermedades metabólicas, además de favorecer la rápida recuperación del tamaño uterino y la pérdida de peso postparto.