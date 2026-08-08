Caso Dafne: FGJ Tamaulipas rechaza denuncias por abusos en Academia Doenitz

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en la zona sur se ha negado a recibir denuncias de menores de edad que decidieron alzar la voz contra los abusos cometidos en la Academia Militarizada Doenitz, plantel donde el 16 de julio murió la joven Dafne Zapata Quintos tras recibir una novatada.

Así lo denunció Alejandra Quintos, madre de la víctima, quien señaló que diversas familias han acudido a los Ministerios Públicos para denunciar agresiones ocurridas en años anteriores dentro de esa institución; sin embargo, los funcionarios rechazan los trámites bajo el argumento de que “ya existen investigaciones en curso” y les ordenan que se regresen a sus casas.

Acompañada por su abogado Víctor Paz, la mujer aclaró que se trata de delitos independientes e hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la República para que atraiga y reciba los casos de los menores afectados.

Familias denuncian obstáculos para presentar los casos

La denuncia ocurrió tras la suspensión de la audiencia agendada para este viernes 7 de agosto en el Centro Integral de Justicia de Mante, en un contexto en el que, de acuerdo con Alejandra Quintos, diversas familias también han intentado avanzar con sus propias denuncias y han encontrado dificultades para iniciar los trámites correspondientes ante las autoridades.

La diligencia correspondía a la acusación por delitos sexuales contra Gabriel “Z”, padre de Dafne y expareja de Alejandra, quien logró posponer la sesión por tercera ocasión tras solicitar un cambio de abogados.

Audiencia contra Gabriel “Z” se aplaza por tercera ocasión

Aunque la cita estaba programada a las 09:30 horas, compareció de manera virtual para notificar la remoción de su equipo legal y solicitar 30 días de prórroga.

De esta manera, la audiencia quedó nuevamente pospuesta, mientras la madre de Dafne mantiene el señalamiento sobre las dificultades que, según denunció, enfrentan las familias de menores que buscan presentar denuncias por agresiones ocurridas dentro de la Academia Militarizada Doenitz.

*mcam