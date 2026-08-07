Desastre ecológico en Vega de Alatorre: Mueren peces por falta de oxigenación en la laguna

El Sistema Lagunar de Vega de Alatorre, conformado por la Laguna Grande, Laguna Chica y sus esteros, atraviesa una grave crisis ambiental: toneladas de peces han perdido la vida como consecuencia del estancamiento del agua y la drástica falta de oxígeno en el ecosistema.

Felipe León Ramos, presidente de la Cooperativa Pesquera-Ostionera La Perla del Golfo, señaló que el agua ha dejado de fluir debido a que el mar ha cerrado la barra del estero en Playa Navarro, lo que redujo considerablemente los niveles de oxígeno. Esta situación propició la proliferación de algas que consumen el suministro restante, debilitando y matando a las especies acuáticas.

León Ramos puntualizó que el fenómeno es de origen natural, provocado por la insuficiente oxigenación debido a la falta de flujo y reflujo, descartando la contaminación como causa principal.

Ante esta situación, el líder pesquero planteó la construcción de escolleras que conecten el Golfo de México con el sistema lagunar, permitiendo la renovación y oxigenación del agua. Indicó que los gobiernos federal y estatal deben realizar un estudio de factibilidad que valide el proyecto de manera inmediata.

Al quedar el agua estancada, la oxigenación cayó a niveles críticos, lo que favoreció la proliferación descontrolada de algas que consumieron el suministro de oxígeno restante. Especial

Asimismo, destacó que la atención es prioritaria, ya que más de la mitad de la población de Vega de Alatorre depende directamente de este sistema para su sustento. Garantizar su conectividad no es solo una cuestión ecológica, sino de supervivencia económica para cientos de familias, por lo que llamó a actuar con prontitud antes de que el daño sea irreversible.

Mientras tanto, los pescadores de la cooperativa se dieron a la tarea de limpiar los cuerpos de agua y enterrar a los peces para evitar focos de infección y proteger al turismo local.