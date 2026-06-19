Naufragio frente a Libia deja 51 migrantes muertos

Al menos 51 migrantes murieron o permanecen desaparecidos después de que una embarcación que se dirigía a Europa naufragara frente a la costa oriental de Libia, en una nueva tragedia ocurrida en la ruta migratoria más peligrosa del Mediterráneo. El accidente se registró el 12 de junio cerca de Tobruk y, de acuerdo con la organización humanitaria Al-Abreen, solo diez de las 61 personas que viajaban a bordo lograron sobrevivir.

De acuerdo con la organización humanitaria Al-Abreen, dedicada al seguimiento de migrantes en el este de Libia, el bote transportaba a 61 personas cuando se hundió en aguas del Mediterráneo. Hasta el momento, únicamente diez pasajeros han sido reportados como sobrevivientes, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a las víctimas desaparecidas.

Las autoridades locales informaron que equipos de rescate han recuperado cuerpos en distintos puntos de la costa durante los últimos días. Inicialmente se reportó el hallazgo de 11 cadáveres, aunque posteriormente la cifra aumentó a 16 conforme los restos fueron arrastrados hacia zonas costeras como Ain Al-Ghazala, Al-Qardaba, Akrimah y Al-Qa'rah.

La Guardia Costera libia y la Media Luna Roja en Tobruk participan en las tareas de recuperación. Imágenes difundidas por las autoridades muestran a rescatistas trasladando cuerpos en bolsas mortuorias blancas desde las playas afectadas por el naufragio.

La ruta migratoria más mortal

La tragedia ocurre en una de las principales rutas utilizadas por migrantes y refugiados procedentes de África y Medio Oriente que buscan llegar a países europeos como Italia, Malta o Grecia. Durante años, Libia se ha convertido en un punto clave de tránsito debido a su ubicación estratégica en la costa mediterránea.

Sin embargo, las condiciones de estos viajes suelen ser extremadamente precarias. Los traficantes de personas aprovechan la desesperación de quienes huyen de conflictos armados, persecución o pobreza para embarcarlos en lanchas inflables y embarcaciones sobrecargadas que frecuentemente carecen de medidas básicas de seguridad.

La situación se agravó tras la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. Desde entonces, la inestabilidad política y la fragmentación institucional han facilitado la expansión de redes de tráfico de personas que operan a lo largo de las extensas fronteras libias.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 800 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta del Mediterráneo central entre el 1 de enero y el 16 de mayo de este año. En 2025, el organismo documentó más de mil 300 fallecidos o desaparecidos en la misma ruta marítima.

Diversas organizaciones humanitarias han advertido que el Mediterráneo continúa siendo una de las fronteras más letales del planeta. Cada año, miles de personas arriesgan su vida con la esperanza de alcanzar Europa, pero muchas nunca llegan a su destino.

La situación también genera preocupación por las condiciones que enfrentan quienes son interceptados y devueltos a Libia. Investigadores respaldados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han denunciado que numerosos migrantes son recluidos en centros de detención donde se registran abusos sistemáticos, incluidos trabajos forzados, golpizas, torturas y violencia sexual.

Mientras continúan las labores de búsqueda frente a las costas de Tobruk, el naufragio vuelve a evidenciar la dimensión de una crisis migratoria que sigue cobrando vidas en el Mediterráneo. Organismos internacionales insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de rescate, combatir las redes de tráfico de personas y atender las causas que obligan a miles de personas a emprender travesías cada vez más peligrosas.