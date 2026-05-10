Niña de siete años es hospitalizada tras picadura de viuda negra en Sonora

Una menor de siete años de edad fue ingresada de urgencia en un centro hospitalario de Hermosillo, Sonora, luego de ser víctima de la picadura de una araña viuda negra.

Los hechos ocurrieron este domingo en un domicilio particular de la colonia El Mariachi, donde la rápida intervención de elementos de seguridad pública permitió el traslado inmediato de la paciente, de acuerdo a ABC Noticias.

El reporte de emergencia fue recibido por las autoridades municipales, al arribar al sitio, los agentes confirmaron que la niña presentaba síntomas derivados de la exposición al veneno del arácnido.

Ante la gravedad potencial del caso y para reducir el tiempo de respuesta, las oficiales López Ruiz, Noriega Rubal, Rivera Sierra y López Espinoza procedieron a realizar el traslado a bordo de la unidad patrulla E-423.

La menor fue entregada al personal médico de un nosocomio ubicado en el cruce de las calles Colosio y Juárez, en el sector Centro de la ciudad.

Riesgos del veneno neurotóxico

La araña viuda negra es identificada como una de las especies de arácnidos de importancia médica en México debido a su potente veneno neurotóxico.

Especialistas en salud señalan que la mordedura de esta especie afecta principalmente el sistema nervioso central, provocando un cuadro clínico que incluye dolor muscular severo, calambres en las extremidades, náuseas, sudoración profusa y, en situaciones críticas, dificultad para respirar.

En pacientes pediátricos, debido a su menor masa corporal, los efectos de la toxina pueden manifestarse con mayor rapidez e intensidad.

Por ello, las autoridades sanitarias destacan que la atención recibida por la menor en los primeros minutos tras el incidente resulta determinante para evitar complicaciones sistémicas o daños permanentes.

JCS