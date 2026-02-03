Reconoce Ernestina Godoy al personal de FGR en su visita a Baja California

Con el fin de conocer al personal y las distintas sedes de la Fiscalía General de la República (FGR), la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, realizó un recorrido por las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tijuana, así como por las subsedes en Ensenada y Mexicali, en Baja California.

Excélsior

Durante su visita, la titular de la FGR reconoció y felicitó al personal por el trabajo y esfuerzo que realizan diariamente, y destacó que la labor que les ha sido encomendada no es sencilla; sin embargo, subrayó que no están solos en esta tarea y que cuentan con el respaldo de la FGR, que trabajará de manera conjunta con ellos.

Excélsior

Asimismo, escuchó las peticiones y necesidades del personal, así como las labores que desempeñan en sus respectivas áreas, a quienes exhortó a continuar trabajando con ímpetu y ahínco en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Excélsior

La Fiscal General destacó que es imprescindible mantener una buena comunicación y entendimiento permanentes con cada uno de ellos. Para ello, es importante generar sinergias que permitan ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

Excélsior

Como parte de estas actividades, la titular de la FGR se reunió con mandos municipales, estatales y federales, así como con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN), para reforzar la coordinación y cooperación interinstitucional y así seguir construyendo mejores condiciones de seguridad y paz social.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, saluda a funcionarios de la FGR durante su visita a instalaciones en Baja California, como parte del fortalecimiento de la coordinación institucional. Excélsior

Durante el recorrido, la Fiscal General estuvo acompañada por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI); Victorino Porcayo Domínguez, fiscal federal en Baja California; así como por Teófila González Lozada, fiscal en jefe en Ensenada, y Andrea Guzmán Leyva, fiscal en jefe en Mexicali.

«pev»