Reconocen a Atalo Mata Othón con el Pergamino a la Libertad de Expresión

El periodista Atalo Mata Othón fue distinguido con el Pergamino a la Libertad de Expresión en su novena edición, un reconocimiento que destaca su trayectoria de 28 años en los medios de comunicación y su contribución al ejercicio periodístico en México.

Actualmente, Atalo Mata Othón forma parte de Grupo Imagen, donde continúa desarrollando una destacada labor informativa, consolidándose como una de las voces con amplia experiencia dentro del periodismo nacional.

Durante la ceremonia, recibió un diploma y una medalla otorgados por el Grupo Radiofónico y Medios, así como por la Federación de Periodistas en Defensa de la Libertad de Expresión, organizaciones que reconocen la labor de comunicadores comprometidos con el derecho a la información y la libertad de expresión.

Atalo Mata Othón, periodista de Grupo Imagen. Foto: Alejandro Aguilar.

El evento reunió a representantes de diversos medios de comunicación del país y sirvió como espacio para reconocer la labor de 80 periodistas y comunicadores de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales, quienes han destacado por su trabajo informativo y su aportación al fortalecimiento de la actividad periodística.

La entrega de reconocimientos se llevó a cabo en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), ubicadas en la Magdalena Mixihuca, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, donde colegas, familiares e invitados especiales acompañaron a los galardonados en esta ceremonia que busca resaltar el compromiso de quienes ejercen el periodismo y defienden la libertad de expresión en el país.

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