Reconoce Ariadna Montiel labor de Servidores de la Nación en Zacatecas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reconoció el trabajo territorial de las y los Servidores de la Nación en Zacatecas, a quienes calificó como personas comprometidas con el bienestar del pueblo y con la implementación de los programas sociales del gobierno federal.

Excélsior

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal informó que sostuvo un encuentro con esta estructura operativa en la entidad, donde transmitió el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su vocación de servicio y cercanía con la población.

Las y los Servidores de la Nación de Zacatecas son personas comprometidas con el bienestar del pueblo. Les expresé el reconocimiento de nuestra presidenta por su vocación y cercanía con la gente. Unidos, servimos a la Nación con honor”, escribió Montiel en su publicación.

En la reunión también participó Adilene Rosales, delegada estatal de Programas para el Bienestar, quien acompañó las actividades de coordinación y fortalecimiento de la estructura encargada de operar los apoyos sociales en la entidad.

Los Servidores de la Nación son responsables de tareas como el levantamiento de censos, registro de beneficiarios y seguimiento a la entrega de programas prioritarios, por lo que su labor resulta clave para la política social impulsada por el actual gobierno federal.

La visita de la titular de Bienestar forma parte de las giras de trabajo que realiza en distintas entidades para supervisar la operación de los programas y mantener contacto directo con el personal encargado de su ejecución en territorio.

«pev»