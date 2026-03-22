Presentan boleto de la Lotería de Margarita Maza

El sorteo Zodiaco Especial número 1740 rendirá homenaje a Margarita Maza de Juárez con un Premio Mayor de 11 millones de pesos y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos, informaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Desde Guelatao, Oaxaca, se anunció que el sorteo se realizará la noche del 29 de marzo, la serie completa tendrá un costo de 700 pesos, mientras que un cachito se adquiere por 35 pesos.

El anuncio de hizo durante la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en Guelatao de Juárez, Oaxaca, el sábado pasado.

El billete conmemorativo forma parte del homenaje nacional: “2026, año de Margarita Maza”.

Para este sorteo, se emitieron dos millones 400 mil “cachitos”, los cuales ya se encuentra a la venta en los más de 11 mil puntos en todo el país y en el portal “MiLoteria.Mx”.

La presentación del boleto se dio durante la gira de Sheinbaum por Oaxaca, en donde estuvo acompañado del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández.

JCS