El nuevo filtro de talento no está en tu CV

Por Elizabeth Palacios*

Hay algo que quienes ocupan puestos de liderazgo siguen creyendo: que su trayectoria habla por sí sola.

Durante años, esa idea funcionó. La experiencia, los resultados y una red de contactos sólida bastaban para abrir conversaciones y acceder a oportunidades. Sin embargo, ese modelo ha empezado a cambiar, no de forma escandalosa, sino de una manera más silenciosa y, por lo mismo, más difícil de detectar.

Hoy, una parte creciente de la visibilidad profesional ya no depende únicamente de quién te conoce o de quién te recomienda, sino también de cómo apareces —o no— en sistemas que organizan, recuperan y priorizan información en entornos digitales cada vez más utilizados para tomar decisiones.

Un análisis reciente de la firma Profound, especializada en marketing e IA, encontró que LinkedIn es el dominio más citado en respuestas de IA para consultas profesionales. El estudio analizó 1.4 millones de citas en ChatGPT, Gemini, Copilot y Perplexity, y documenta un incremento sostenido en la frecuencia con la que esta plataforma aparece como fuente en ese tipo de respuestas.

Esto no implica que la IA “decida todo”, pero sí muestra un cambio relevante: la información disponible en LinkedIn está siendo utilizada como referencia para responder quién sabe qué, quién es experto en qué y a quién vale la pena considerar en distintos contextos profesionales.

A partir de ahí, la conversación cambia: tener un buen perfil en LinkedIn ya no se trata sólo de cómo te perciben otros, sino de si tu información está clara como para ser encontrada, interpretada y utilizada en entornos dominados por la IA. Es decir: ya no basta con ser competente en lo que haces; también es necesario ser comprensible, tanto para humanos como para la IA. Estos sistemas no intuyen ni leen entre líneas. Si una trayectoria no está claramente expresada, no entra en sus procesos de clasificación ni en los resultados que otros consultan para tomar decisiones. LinkedIn los usa, pero también los usan las empresas para reclutar talento. En ese contexto, la falta de claridad no reduce la visibilidad: la elimina.

Aquí es donde muchos perfiles senior están perdiendo terreno sin advertirlo. Persisten en la idea de que su ausencia digital los protege de la superficialidad, cuando en realidad los deja fuera de una capa cada vez más relevante en la toma de decisiones y en la identificación de talento.

Hoy, muchas oportunidades no surgen de una recomendación directa, sino de una búsqueda: alguien necesita resolver un problema, identificar a un experto o encontrar una voz confiable en un tema específico. En ese momento, lo que aparece —y lo que no— responde a la forma en que está construida la identidad profesional en los entornos donde esa búsqueda ocurre.

El mismo análisis de Profound muestra, además, otro cambio significativo: ya no sólo cuenta quién eres, sino también cómo explicas lo que sabes, cómo estructuras tus ideas y en qué temas decides posicionarte de manera consistente.

Lamentablemente, la mayoría de los perfiles ejecutivos en las plataformas siguen redactados desde la ambigüedad poniendo en su descripción frases como: “experiencia en múltiples áreas”o “liderazgo de equipos”. Se trata de formulaciones correctas, pero ineficaces, porque no responden a una pregunta esencial: ¿para resolver qué problema específico es relevante esta persona?

Ahí se redefine la visibilidad profesional. No como una cuestión de presencia digital, sino como la capacidad de que tu valor profesional sea comprendido claramente en contextos donde la información debe procesarse con rapidez y precisión.

Y esto no se resuelve publicando más en LinkedIn, sino pensando con mayor rigor qué problema sabes resolver, para quién es relevante tu experiencia y en qué contexto se activa realmente tu valor.

Porque durante años el reto profesional fue hacerse visible. Hoy, el riesgo es distinto: volverse irrelevante en sistemas que ya están organizando la conversación profesional y filtrando, de forma cada vez más silenciosa, quién entra y quién queda fuera, lejos de las grandes oportunidades.

*Consultora experta en Comunicación Estratégica e Impacto Socioambiental