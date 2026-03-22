Mujer exige 300 mil pesos a la amante de su marido por un video íntimo

Una mujer de 39 años de edad fue detenida por extorsionar y amenazar con difundir un video de contenido sexual, en el que aparece su esposo con su amante: la maestra de gimnasia de su hija.

La mujer fue identificada como Diana "N" fue detenida el pasado 19 de marzo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El motivo de su detención causó polémica en redes sociales, pues en cuestión de segundos de ser víctima de una infidelidad pasó a ser victimaria.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, la mujer descubrió en el celular de su esposo un video tomado hace dos años con una cámara oculta en el que aparecía él sosteniendo relaciones sexuales con una mujer, a quien identificó como Fabiola, la maestra de gimnasia de su hija.

Cuando Diana "N" descubrió este video se puso en contacto con Fabiola, a quien inicialmente le envió por mensajería instantánea el video sexual y la amenazó.

Te espera algo terrible, no voy a descansar hasta que todo mundo lo vea", le escribió Diana "N" mediante un mensaje de texto.

Ante esto, Fabiola entró en pánico, pues hasta ese momento desconocía de la existencia de ese video. Con miedo, decidió ponerse en contacto con Diana "N", así que le marcó por teléfono y en esa conversación las amenazas continuaron.

Diana "N" comenzó a extorsionar a Fabiola diciéndole que si no quería que se difundiera ese video, entonces debía pagarle la cantidad de 300 mil pesos.

En la conversación, Diana "N", también le dijo que si ella no le pagaba esa cantidad de dinero, entonces ella estaba dispuesta a acudir afuera de la academia de gimnasia y con un megáfono contar lo que había sucedido entre la maestra y su esposo, a quien las autoridades identifican como Daniel "N".

Diana "N" dio un plazo de 24 horas a Fabiola para que pagara los 300 mil pesos, de lo contrario difundiría el video. Fabiola comenzó a reunir el dinero, pero en ese momento, fue abordada por su esposo, a quien Diana "N" ya le había enviado el video de contenido sexual.

Fabiola y su esposo comenzaron a discutir y este la amenazó con quitarle a sus hijos a causa de esta infidelidad, por lo que Fabiola entró en pánico y tuvo la certeza de que Diana realmente era capaz de difundir el video. Fabiola le pidió más tiempo a Diana para poder reunir el video, pero en su lugar acudió a las autoridades competentes a interponer una denuncia.

Lo que Fabiola acusa es la extorsión y amenazas de las que ha sido blanco por parte de Diana "N", pero también señala haber sido grabada sin consentimiento mientras sostenía relaciones sexuales con Daniel "N".

Ante la denuncia hecha por Fabiola se logró la detención de Diana "N", el 19 de marzo en el bulevar Acapulco, entre los cruces Los Cristales y Melchor Ocampo, en el municipio de Guadalupe.

Tras su detención, Diana "N" fue puesta a disposición de un Centro de Reinserción Social Femenil, mientras que en el dictamen psicológico, peritos confirmaron que Fabiola presenta daño psicológico, ansiedad y temor constante debido a las amenazas.

Respecto a Daniel "N", trascendió que se encuentra preso en otro país por motivos, hasta ahora, desconocidos.

jcp