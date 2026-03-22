Funcionaria del INFONAVIT vinculada a contratación irregular de empresa de limpieza

david.vicenteno@gimm.com.mx

Lyadalid Martínez Domínguez, subdirectora de Administración y Proveedora de Servicios del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es señalada en la presunta contratación ilegal, en una licitación multianual por 60 millones de pesos de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V.

Denuncias presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno establecen que el contrato había sido adjudicado a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales S.A de C.V, para el periodo de marzo de 2026 a marzo de 2029, sin embargo, el cambio de ordenó “de último minuto”.

La empresa PROAM, propiedad de Guillermo Solís, mantiene una serie de denuncias y procedimientos ante la oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el Estado de México, por quejas de malas condiciones laborales entre sus colaboradores.

Además, Solís ha sido auditado y embargado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por incumplimiento de contratados con otra de sus empresas, denominada Soles Mantenimiento.

A pesar de estas denuncias, de estableció en la queja ante la Secretaría Anticorrupción, que PROAM logró el contrato con el Infonavit, por la intervención de Martínez Domínguez, por un contrato multianual, por 60 millones de pesos, que había sido adjudicado previamente a Armot.

La subdirectora de Administración y Proveedora de Servicios del Infonavit también acumula una serie de denuncias y quejas, una de ellas se abordó en una conferencia matutina de Palacio Nacional.

El 22 de diciembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreció que se investigaría la licitación CO-PVB-095-2025, por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas en Hidalgo, en la que está involucrada Martínez Domínguez.

Archivos establecen que esta funcionaria se desempeñó como subdirectora de Servicios Corporativos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los oficios DCAS-CAS-EASSSC-863-2024 por concepto de renuncia, DGAS -SCH-CDHO-GOIE-USOIE-1177-2024 por concepto de programación de pago de liquidación y DCAS-SCH-CDHO-GOIE-USOIE-1177-2024 por concepto de solicitud de pago por separación, establecen que la funcionaria recibió un pago superior a los dos millones de pesos.

«pev»