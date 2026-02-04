¿Recibiste una llamada del SAT? OJO con los fraudes, alerta Policía Cibernética

La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta preventiva dirigida a contribuyentes, tras detectar una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes suplantan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener información personal o inducir a pagos indebidos mediante amenazas legales falsas.

La Policía Cibernética alerta sobre una modalidad de fraude telefónico que suplanta al Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, alertó.

Los delincuentes utilizan un lenguaje técnico y formal para generar confianza en la víctima, a través de llamadas telefónicas informan sobre supuestas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en las declaraciones y mediante un lenguaje formal y amenazas de supuestas consecuencias legales, logran que las víctimas entreguen información personal o realicen pagos indebidos”, detalló en la plataforma X.

De acuerdo con la autoridad capitalina, esta práctica fraudulenta utiliza lenguaje técnico y formal con el objetivo de generar confianza y presión psicológica en las víctimas, haciéndoles creer que enfrentan irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en sus declaraciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) explicó que los estafadores realizan llamadas telefónicas en las que se presentan como supuestos funcionarios del SAT. Durante el contacto, emplean un tono institucional y mencionan consecuencias legales inmediatas, como multas, embargos o procesos judiciales, para provocar miedo y urgencia.

Este tipo de fraude se basa en técnicas de ingeniería social, diseñadas para impedir que la víctima verifique la información por medios oficiales y la lleven a compartir datos personales, fiscales o bancarios, o a realizar transferencias fuera de los canales autorizados.

Engaño con correos y documentos falsos

La Policía Cibernética advirtió que, en algunos casos, las llamadas se complementan con el envío de correos electrónicos apócrifos, documentos falsificados o enlaces a sitios web clonados, que simulan pertenecer al SAT. Estos elementos buscan reforzar la credibilidad del engaño y acelerar la respuesta de la víctima.

Las autoridades recordaron de manera enfática que el SAT no solicita información personal, fiscal ni bancaria por teléfono, ni exige pagos a través de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos. Cualquier notificación oficial se realiza exclusivamente mediante los canales institucionales, como el Buzón Tributario y el portal oficial del SAT.

Asimismo, se recomendó no realizar depósitos ni transferencias por medios no oficiales y verificar cualquier comunicación directamente en el sitio web del organismo fiscal.

La Policía Cibernética alertó que los estafadores realizan llamadas telefónicas en las que se presentan como supuestos funcionarios del SAT. Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez

Llamado a la prevención y a la denuncia

La SSC-CDMX subrayó que la prevención y la verificación son claves para evitar ser víctima de este tipo de fraudes. Ante cualquier intento de engaño, se exhorta a la ciudadanía a no compartir información, no realizar pagos y denunciar de inmediato.

La Unidad de Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través de sus canales oficiales, donde se puede reportar cualquier intento de fraude o solicitar asesoría especializada.

Teléfono: 55 5242 5100 , extensión 5086

, extensión Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Aplicación móvil: Mi Policía

Redes sociales oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

asc