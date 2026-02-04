Facundo fue atacado de forma brutal por pitbulls en Puebla | VIDEO

Un ataque de perros ocurrido en pleno centro del municipio de Puebla encendió la alerta entre vecinos y autoridades, luego de que un hombre identificado como Facundo “N”, de aproximadamente 40 años, fuera brutalmente agredido por tres canes, dos de ellos de raza pitbull, mientras realizaba labores domésticas frente a su vivienda.

El hecho no solo dejó a una persona con lesiones de gravedad, sino que volvió a evidenciar una cadena de omisiones e irresponsabilidades en la tenencia y control de animales potencialmente peligrosos, una problemática que persiste pese a la legislación vigente.

De acuerdo con reportes preliminares y grabaciones de cámaras de seguridad, la agresión ocurrió poco antes de las 20:30 horas, sobre la calle Vicente Guerrero, a escasos metros del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, así como de un anexo y un local de comida.

Las imágenes muestran a Facundo lavando una camioneta blanca estacionada sobre la banqueta cuando tres perros salieron repentinamente de un predio cercano. Sin provocación visible, los animales se abalanzaron contra él. El hombre intentó defenderse agitando una franela, logrando esquivar inicialmente a dos canes, pero un tercer perro saltó directamente sobre su cuerpo, derribándolo contra la acera.

Durante varios segundos, la víctima fue mordida en brazos, piernas y torso. Uno de los pitbulls mantuvo su mordida atorada en el antebrazo, hasta que Facundo logró incorporarse, momento en el que los animales se retiraron caminando del lugar.

Con heridas profundas, una de ellas de al menos 15 centímetros, pérdida considerable de sangre y riesgo de infección, Facundo pidió auxilio a su familia. Paramédicos acudieron al sitio y lo trasladaron a un hospital de la zona, donde su estado de salud se reporta grave.

La agresión se prolongó hasta que vecinos intervinieron, gritando y utilizando objetos para ahuyentar a los perros. Esa acción civil fue determinante para evitar un desenlace fatal.

Temor entre vecinos

Trascendió que los animales habrían salido de un taller de motocicletas, el cual también opera como refugio de animales. Hasta el momento no se ha identificado a los propietarios, situación que ha generado temor entre la ciudadanía, especialmente entre padres de familia que advierten el riesgo para niños y jóvenes que transitan diariamente rumbo a la escuela.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para ubicar a los responsables por los delitos de lesiones y omisión de cuidados. Sin embargo, autoridades y especialistas coinciden en que el problema rebasa un solo domicilio.

En Puebla, la normativa establece obligaciones claras para los dueños de animales con fuerza física considerable, mismas que en muchos casos no se cumplen en la práctica.

Qué dice la Ley de Bienestar Animal de Puebla

El artículo 65 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla establece que los propietarios deben prevenir cualquier daño causado por sus animales. En caso de ataque, las sanciones pueden ir desde apercibimientos hasta multas económicas que oscilan entre 20 y 20,000 UMAs.

Con el valor de la UMA en 2025 de 108.57 pesos, las multas pueden ir de 2,171 pesos a más de 2 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del daño.

El Código Penal del Estado de Puebla contempla penas de prisión cuando las mordeduras provocan lesiones que requieren atención médica. Las sanciones pueden ser de tres a seis meses de prisión por lesiones leves y de uno a tres años cuando el daño es considerado grave. En casos extremos, la autoridad puede ordenar el aseguramiento definitivo del animal.

El Reglamento Municipal de Puebla (COREMUN) establece que todos los perros deben ser paseados con correa, y que aquellos catalogados como razas potencialmente peligrosas deben portar bozal. El incumplimiento constituye una falta administrativa, con sanciones que van de 10 a 100 UMAs, equivalentes a 1,085 a 10,857 pesos.

