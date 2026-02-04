Detienen a empleados del Registro Civil de Oaxaca por red de actas falsas para migrantes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención de dos personas acusadas de participar en una red dedicada a la falsificación y alteración de documentos oficiales. Los hechos están relacionados con la venta de actas de nacimiento apócrifas a migrantes, utilizadas para construir identidades falsas y facilitar trámites en México y el extranjero.

Las investigaciones de la Vicefiscalía General de la Zona Centro identificaron a los imputados como G. D. C. M., trabajadora en activo del Registro Civil de Oaxaca, y L. A. M. R., ex empleado de la misma institución. Ambos habrían aprovechado su vínculo laboral para manipular registros oficiales y comercializar documentos falsos.

Cómo operaba la red de actas de nacimientos a migrantes

De acuerdo con las indagatorias, los documentos eran ofrecidos a migrantes como actas de nacimiento mexicanas, con precios que oscilaban entre 1,500 y 2,500 dólares. Estas actas permitían a los compradores tramitar pasaportes mexicanos en consulados de México en Estados Unidos y otros países, con el objetivo de evitar deportaciones o facilitar su movilidad internacional.

El caso se destapó tras alertas emitidas por consulados mexicanos, que detectaron un mercado negro de actas en el sur del país. El Consulado General de México en Houston reportó en enero varios casos de personas extranjeras que presentaron actas aparentemente válidas en plataformas oficiales, pero con inconsistencias en los datos de nacimiento.

Alcance internacional del fraude

Situaciones similares fueron reportadas en consulados de México en Costa Rica y Filipinas, donde autoridades diplomáticas solicitaron la verificación de documentos emitidos por registros civiles mexicanos. Entre los documentos revisados, varios tenían origen en Oaxaca, lo que reforzó la hipótesis de una red organizada con alcance internacional.

Los migrantes que habrían utilizado estas actas falsas provenían de países como Cuba, Haití, China y otras naciones, lo que evidencia la magnitud del problema y el impacto en la seguridad jurídica y migratoria.

Acciones legales y situación de los detenidos

La detención de los imputados se logró tras labores de localización y búsqueda, y ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La FGEO informó que mantiene abiertas las investigaciones para desarticular posibles redes de falsificación y detectar a otros servidores públicos o exfuncionarios que pudieran estar involucrados en la expedición irregular de documentos oficiales.

Red de actas falsas en Chiapas

En municipios fronterizos como Tapachula, Tuxtla Chico y Metapa se detectó una “fábrica de identidades” que expedía actas de nacimiento mexicanas con CURP y folio oficial, lo que las hacía parecer legítimas en el sistema.

Los documentos que se venden en el mercado negro por entre 1,500 y 2,500 dólares carecen de anotaciones marginales o certificados de nacimiento, lo que permitió a las autoridades consulares identificarlas como apócrifas.