Detienen a cuatro personas armadas durante búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa

En el marco del operativo interinstitucional desplegado para localizar a los diez trabajadores mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, autoridades federales y estatales lograron la detención de cuatro personas en distintas comunidades del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, informó que los detenidos portaban armas de alto poder, cargadores y cartuchos útiles.

En una primera acción realizada en la comunidad de El Verde, elementos del GOES aseguraron a dos hombres jóvenes que portaban rifles AK-47. Además, se les encontraron ocho cargadores abastecidos para armas automáticas calibre 7.62x39 mm, un total de 240 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar si están relacionados con la desaparición de los mineros.

En otro operativo efectuado en el poblado La Concepción, los agentes detectaron a un hombre y una mujer armados que intentaron huir al notar la presencia de las fuerzas de seguridad. Tras ser alcanzados, se les aseguró un fusil SCAR Multi-Caliber calibre 7.62x51 mm, una pistola Glock 22 calibre .40, dos cargadores para fusil, un cargador para pistola y un total de 55 cartuchos útiles de distintos calibres. La pareja fue entregada al Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.

Fuerza de seguridad desplegada en Concordia

El operativo en Concordia ha sido uno de los más grandes en la región. El domingo pasado se desplegó una fuerza de 1,190 elementos, integrada por 800 militares, 270 integrantes de Fuerzas Especiales, 100 elementos de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, respaldados por tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

Las acciones de búsqueda abarcan tanto la zona serrana como áreas urbanas del sur de Sinaloa, con el objetivo de localizar a los diez trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp, desaparecidos desde el 23 de enero.

¿Quiénes son los mineros desaparecidos en Sinaloa?

De acuerdo con las denuncias difundidas por familiares en redes sociales, los trabajadores fueron privados de la libertad por un grupo armado. Entre los desaparecidos se encuentran dos miembros de seguridad identificados como Javier Guillermo Valle y Vargas y Javier Valdez Valenzuela, además de otros ocho trabajadores: José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Espinoza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar, José Jiménez y Miguel Tapia.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reiteraron que las acciones buscan garantizar la seguridad de la población y esclarecer la desaparición de los mineros. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas al 089 y reportar emergencias al 911 para fortalecer la estrategia de seguridad en la región.