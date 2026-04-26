Recapturan a "El Pechos" tras seis meses de andar prófugo

Autoridades recapturaron a Miguel “N”, alias "El Pechos", luego de estar prófugo seis meses tras escaparse esposado frente a la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala.

La detención de “El Pechos” desató una balacera en el municipio de Zacatelco.

La recaptura de "El Pechos" se dio tras agredir a su pareja sentimental y desatar una persecución entre la policía y el presunto delincuente, quien realizó detonaciones de arma de fuego para evitar ser capturado.

Una llamada al 911 alertó a las autoridades de una situación de violencia familiar en la calle Condesa de la Segunda Sección.

Al arribar al sitio, una mujer denunció haber sido golpeada por su pareja, quien además portaba una pistola y realizó disparos antes de emprender la huida saltando por las azoteas de los domicilios vecinos.

Fue el pasado 20 de noviembre del 2025 cuando “El Pechos” burló a la autoridad, quienes lo iban a poner a disposición de la Fiscalía del Estado de Tlaxcala, por su probable participación en el delito de robo a habitación con violencia.

Ahora tendrá que responder ante la autoridad por los delitos pendientes y por violencia y portación de arma de fuego.

JCS