Se descarrila tren con material inflamable en Yauhquemehcan y Apizaco

El descarrilamiento de al menos diez vagones tipo carrotanque que transportaban material inflamable encendió las alertas la madrugada de este domingo en los límites de Yauhquemehcan, Tlaxcala y Apizaco, Tlaxcala. El incidente, ocurrido alrededor de las tres de la mañana, obligó a la activación de protocolos de emergencia ante el riesgo de fuga de sustancias peligrosas.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren de la empresa FerroSur se dirigía hacia el norte del país cuando, por causas aún no confirmadas, varios de sus vagones se salieron de las vías. La alerta fue emitida por el propio operador de la locomotora, quien notificó la situación tras detectar la anomalía en el trayecto.

Cada uno de los carrotanques transportaba miles de litros de material inflamable, con un estimado total superior a los 9 mil litros, lo que elevó de inmediato el nivel de riesgo en la zona.

Movilización de fuerzas de seguridad y rescate

Tras el reporte al número de emergencias, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron corporaciones municipales y estatales, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Las autoridades acordonaron el área para evitar el acceso de civiles y reducir el peligro.

Minutos después, cerca de las 04:30 horas, arribaron bomberos y personal de Protección Civil, quienes iniciaron la evaluación técnica para determinar la magnitud del incidente y descartar fugas o riesgos inminentes para la población.

Aunque aún no existe un dictamen oficial, personal de FerroSur indicó preliminarmente que el descarrilamiento pudo deberse a una falla mecánica, daños estructurales en las vías o incluso una posible manipulación externa con fines delictivos, como el intento de robo de carga.

Esta última hipótesis no ha sido confirmada, pero forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades, en un contexto donde los robos a trenes han sido una problemática recurrente en diversas regiones del país.

Operativo técnico para evitar riesgos mayores

Las labores en el sitio continúan debido a la complejidad del operativo. El retiro de los carrotanques requiere maniobras especializadas, ya que antes de mover las estructuras es necesario realizar el vaciado seguro de las sustancias inflamables para evitar explosiones o derrames.

Equipos especializados trabajan en la contención del material y en la estabilización de los vagones, mientras se mantiene un monitoreo constante del entorno para detectar cualquier cambio en las condiciones de seguridad.

Sin víctimas, pero con vigilancia permanente

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se reportan personas lesionadas, lo que ha sido considerado un resultado favorable dada la naturaleza del incidente. Sin embargo, la zona permanece bajo vigilancia estricta mientras se completan las tareas de control y retiro.

El despliegue de fuerzas de seguridad también responde a la necesidad de prevenir actos de rapiña o interferencias externas durante las labores de emergencia.

El incidente reabre el debate sobre las condiciones de la infraestructura ferroviaria en México y los protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos. Aunque el sistema ferroviario es clave para la logística nacional, episodios como este evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta.

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