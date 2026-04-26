Refuerzan laderas en Magdalena Contreras; atienden punto crítico de deslaves

La alcaldía Magdalena Contreras entregó obras integrales enfocadas en fortalecer las laderas mediante infraestructura urbana, estabilización de taludes y construcción de muros de contención en colonias como Tierra Colorada, El Ermitaño y Pueblo Nuevo Alto.

Fueron beneficiadas más de 3 mil 400 personas, indicó la demarcación encabezada por el alcalde Fernando Mercado.

En la colonia Tierra Colorada se realizaron obras como repavimentación, mejora de vialidades, instalación de luminarias, colocación de rejillas pluviales, la construcción de muros de contención que brindan mayor estabilidad a predios en zonas de pendiente.

También 3 mil 200 metros cuadrados de repavimentación, además de banquetas, guarniciones y balizamiento.

Reforzamiento de laderas en la Magdalena Contreras Foto: Especial

El Andador Pino fue transformado para mejorar la movilidad peatonal y ofrecer espacios seguros de convivencia.

En la colonia El Ermitaño se construyó el Muro Las Flores, una obra para la seguridad de la población en una zona de barranca.

Este proyecto incluye drenes, gaviones en seis niveles y protección perimetral, garantizando la estabilidad del talud”, indicó la alcaldía.

En Pueblo Nuevo Alto se atendió un punto crítico, que representaba riesgo de deslaves hacia la Barranca del Coyote, mediante obras de contención, control de escurrimientos y estabilización del terreno.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ante la temporada de lluvias, priorizando la construcción de infraestructura que salva vidas, protege el patrimonio familiar y reduce riesgos en zonas vulnerables”, indicó en un comunicado.

Reforzamiento de laderas en la Magdalena Contreras Foto: Especial

jcp