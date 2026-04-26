IA ya domina las aulas y no es neutral, advierte académico de la UNAM

La inteligencia artificial ya se instaló en las aulas universitarias y su avance plantea riesgos éticos, educativos y políticos que no pueden ignorarse, advirtió el académico de la UNAM Luis Josué Lugo Sánchez, al señalar que estas tecnologías “no son neutrales” y responden a intereses de poder y concentración económica.

Durante la conferencia Inteligencia artificial y producción del conocimiento académico, el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) afirmó que la IA está reconfigurando la autoridad académica, el acceso a la información y la forma en que se produce y legitima el conocimiento.

Alertó que detrás de plataformas cada vez más usadas por estudiantes y profesores existe una estructura donde grandes corporaciones concentran datos, ganancias y capacidad tecnológica, mientras millones de usuarios alimentan gratuitamente sus sistemas.

La IA puede producir texto y nuevas dinámicas, pero no reflexividad”, subrayó.

El especialista citó estudios recientes que revelan el crecimiento acelerado de estas herramientas en la Universidad Nacional. Ocho de cada diez docentes de bachillerato, preparatorias y Colegio de Ciencias y Humanidades ya utilizan inteligencia artificial; en licenciatura lo hace siete de cada diez, y en posgrado 7.3 de cada 10.

Entre estudiantes, el uso es aún mayor: 8.7 de cada 10 alumnos de bachillerato recurren a estas plataformas; en licenciatura la cifra alcanza 8.1 y en posgrado 8.8 de cada 10.

Además, una investigación en curso en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, detectó que 90.6 por ciento de los alumnos encuestados utiliza IA como apoyo académico.

Lugo Sánchez advirtió que el crecimiento de estas herramientas también abre la puerta a fenómenos como dependencia tecnológica, pérdida de habilidades intelectuales, sesgos algorítmicos, opacidad en el manejo de datos personales y mecanismos para evadir detectores de plagio.

Calificó como un “despropósito pedagógico” cualquier intento de sustituir procesos educativos mediante automatización.

No obstante, sostuvo que la IA también puede tener usos sociales valiosos. Como ejemplo mencionó al Colectivo Luz de Esperanza, integrado por madres buscadoras que emplean estas herramientas para recrear imágenes de familiares desaparecidos y difundirlas en redes sociales.

Ante este escenario, llamó a universidades e instituciones educativas a construir marcos éticos, impulsar pensamiento crítico y enseñar qué hay detrás de los grandes modelos de lenguaje.

El problema de la IA no es sólo técnico, sino político, epistemológico y pedagógico”, concluyó.

fdm