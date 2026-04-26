Escuela de Enfermería del CMN Siglo XXI del IMSS cumple 79 años

La Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemoró su 79 aniversario como centro de formación de recursos humanos para la salud.

Actualmente ofrece la Licenciatura en enfermería y obstetricia, además de las carreras de técnico en obstetricia y técnico en enfermería.

La formación académica de la escuela se rige por el plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su ingreso anual es de entre 80 y 90 estudiantes y para el próximo ciclo escolar que inicia a finales de julio, la matrícula estimada es de 110 nuevos ingresos.

Durante la ceremonia conmemorativa, la directora de la Escuela de Enfermería Laura Rodríguez Cruz, resaltó la trayectoria de la unidad en la preparación de profesionales para el sistema de seguridad social.

“Desde hace 79 años esta institución ha contribuido al fortalecimiento del IMSS mediante la preparación de profesionales altamente competitivos, con vocación de servicio, sentido humanista y sólidos valores éticos" señaló.

Cabe señalar que a partir del año 2023, el plantel incorporó la simulación clínica como herramienta de enseñanza, técnica que utiliza escenarios controlados para la práctica de habilidades y destrezas de los alumnos antes de la atención directa de pacientes.

JCS