Entra en operación Tren Felipe Ángeles; conectará la CDMX con el AIFA en 40 minutos

Este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en operación el ramal del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que conectará la zona centro de la Ciudad de México a la terminal en alrededor de 40 minutos.

El AIFA fue inaugurado en marzo de 2022, y es hasta cuatro años después que quedó conectado con la Ciudad de México mediante el tren que tendrá salidas cada 15 minutos. El nuevo ramal incluye las estaciones Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la terminal del AIFA.

El nuevo ramal incluye las estaciones Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la terminal del AIFA. Especial

De acuerdo con la agencia de transporte ferroviario, Andrés Lajous, el tren tardará entre 43 y 50 minutos para realizar el trayecto entre Buenavista y el AIFA; los trenes tendrán una frecuencia de 15 minutos y hay diez convoyes que darán servicio con la posibilidad de que se conecten dos trenes para incrementar la capacidad de traslado.

La titular del Ejecutivo arribó a la estación Buenavista alrededor de las 10:20 y abordó el tren acompañada de su esposo, Jesús Maria Tarriba; de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y de los secretarios de Infraestructura, comunicaciones y transportes, Jesús Esteva; de Desarrollo agrario territorial y urbano, Edna Vega; de Economía, Marcelo Ebrard; el titular de Banco Nacional de Obras, Jorge Mendoza; y el titular de la Agencia de Desarrollo Ferroviario, Andrés Lajous; entre otros. El viaje inaugural inició a las 10:27 horas hacia el AIFA.

El tren tardará entre 43 a 50 minutos para realizar el trayecto entre Buenavista y el AIFA. Arturo Páramo

fdm