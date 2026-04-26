"Misión cumplida, pueblo de México": Sheinbaum tras arranque de tren Buenavista-AIFA

Este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el servicio del Tren de la estación Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con un estimado inicial de 57 mil pasajeros diarios.

Al arrancar operaciones el tren, la titular del Ejecutivo reiteró que el ramal de Lechería al AIFA llevará como nombre Felipe Ángeles y la estación de la terminal aérea tendrá el nombre de la esposa del revolucionario, Clara Krauze.

Sheinbaum dijo que con la apertura del ramal del tren, se declara misión cumplida para dotar de un servicio de transporte masivo al aeropuerto que entró en operaciones en marzo de 2022.

Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas, significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable. Eso significa también gobernar para el pueblo de México así que hoy le decimos al pueblo de México gobernamos para el pueblo: Misión cumplida, pueblo de México”, expuso Sheinbaum.

La presidenta pidió que el nombre de la estación terminal cambie de AIFA a Clara Krauze, esposa de Felipe Ángeles. Captura de pantalla

La presidenta pidió que el nombre de la estación terminal cambie de AIFA a Clara Krauze, esposa de Felipe Ángeles. El AIFA se inauguró en marzo de 2022 y se tenía planeado que el tren fuera puesto en operación en 2024, antes de que concluyera la anterior administración, sin embargo, la presidenta reconoció que los reclamos de los municipios por donde cruza el tren, provocaron retrasos.

Tuvimos varios problemas en la construcción, sobre todo eran problemas sociales. Más que problemas, eran acordar con los pueblos las obras sociales para poder desarrollar”, expuso Sheinbaum.

Recordó que recientemente el gobierno federal adquirió la mayoría de las acciones del Tren Suburbano, por lo que la operación de ese medio de transporte es responsabilidad de Banobras.

Tren Suburbano: Ramal AIFA Conexión Estratégica Buenavista ➔ AIFA Infraestructura Longitud Total 41 Kilómetros Estaciones 7 Paradas Operación Concepto Inicial Final Tiempo 60 min 43 min Frecuencia 30 min Reducida Datos de Obra (SEDENA) • 50,000 m³ Concreto • 96,000 Durmientes • 136,000 Ton. Balasto Costo Promocional $45 MXN Compatible con Tarjeta de Movilidad Integrada

Fueron construidos 23 kilómetros nuevos

De acuerdo con Andrés Lajous, titular de la agencia de desarrollo ferroviario, detalló que el Tren de Buenavista al AIFA consta de 41 kilómetros, detalló los que 18 ya existían y eran parte del tren suburbano a Huehuetoca, y se construyeron 23 kilómetro de nuevas vías, seis estaciones y una terminal en el AIFA.

Estableció que el tiempo inicial de recorrido de Buenavista al AIFA será de 60 minutos y espera ir reduciendo los tiempos hasta llegar a los 43 minutos en los próximos meses.

Aunque se cuenta con diez trenes, cada uno con capacidad de hasta 719 pasajeros, el servicio iniciará con cuatro convoyes que tendrán frecuencia cada 30 minutos, y se irán sumando paulatinamente más trenes y se reducirán los tiempos de espera .

El aforo diario será de 57 mil en un inicio y se tiene proyectado que llegue a un máximo de 80 mil pasajeros diarios. Iván Hernández, residente de obra de la Sedena, explicó que se utilizaron 50 mil metros cúbicos de concreto, 96 mil durmientes, 136 mil toneladas de balasto, y 150 kilómetros de cable para el tendido de la catenaria.

De acuerdo con Jorge Mendoza, titular de Banobras, el costo promocional del trayecto de Buenavista al AIFA será de 45 pesos, y se ajustará en los próximos meses, y se podrá utilizar la tarjeta de movilidad que se usa en el transporte de la Ciudad de México.

fdm