Rebajan pena a conductora que en estado de ebriedad atropelló y mató a niña de 7 años

La mujer responsable de la muerte de la menor Nataly Sofía, de 7 años, en el municipio de Juárez, no pasará los seis años completos en prisión, ya que obtuvo una rebaja en su condena, por lo que su estancia en la cárcel sería de aproximadamente cuatro años.

El caso se remonta a un accidente vial en el que la mujer conducía en estado de ebriedad, hecho que terminó provocando la muerte de la menor. Aunque la sentencia se dictó en 2023, la acusada enfrentó el proceso en libertad, pese a que desde ese año se determinó su responsabilidad por el delito de homicidio a título de culpa grave.

La mujer, identificada como Mariela Yaretzi N., fue condenada en octubre de 2023 a seis años de prisión. Sin embargo, el pasado 28 de febrero fue reaprehendida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Ese mismo día por la mañana, el abogado de la familia de la menor, Enrique David Ogaz Díaz, informó a través de su perfil oficial de Facebook que la responsable había sido capturada para cumplir su condena en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal.

De acuerdo con información de la Fiscalía del estado, la reaprehensión se llevó a cabo en calles del centro del municipio de Juárez. La mujer había llevado el proceso en libertad tras el accidente ocurrido en 2022.

Posteriormente, la madre de la menor manifestó su inconformidad luego de que un juez, identificado como Aurelio Pérez, otorgara una reducción de 473 días a la condena de la mujer sentenciada por el caso.

“Reducción de la condena es una injusticia”

A través de la página de Facebook Justicia para Nataly Sofía, la familia de la víctima señaló que el beneficio fue concedido pese a que la responsable ya había recibido una pena de seis años de prisión.

En la publicación, la mujer expresó su indignación al considerar que la sanción es baja y que la reducción en la condena representa una injusticia para su familia, por lo que aseguró que continuará exigiendo justicia por la muerte de su hija.

En el documento difundido por la familia se señala que se aplicó un descuento de 476 días a la sentencia, correspondientes al tiempo que la mujer permaneció detenida y bajo resguardo domiciliario durante el proceso. La resolución indica que la sentencia fue dictada el 11 de octubre de 2023 con una pena de seis años de prisión, equivalente a 2 mil 190 días.

También se detalla que se tomaron en cuenta tres días de detención inicial, del 6 al 8 de agosto de 2022, así como 473 días de resguardo domiciliario, del 9 de agosto de 2022 al 24 de noviembre de 2023, lo que da un total de 476 días descontados de la condena.

En el mismo documento se establece que el inicio del conteo de la pena fue el 28 de febrero de 2026 y que la persona sentenciada deberá cumplir mil 714 días de prisión, por lo que la condena concluiría el 8 de noviembre de 2030.

Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2022, cuando se registró un accidente vial en el municipio de Juárez en el que participaron dos vehículos: un Chevrolet Aveo color guinda y un Nissan Sentra color blanco. El impacto provocó la muerte de la menor Nataly Sofía, caso que posteriormente derivó en el proceso judicial contra la conductora responsable.

