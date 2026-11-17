Luego de una pausa por el fin de semana y el día festivo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, este martes 17 de noviembre se reanudan los depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

De acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría de Bienestar, los primeros en recibir el apoyo económico en esta nueva etapa de dispersión serán los derechohabientes cuyo primer apellido comienza con la letra M, quienes tendrán dos fechas asignadas: martes 17 y miércoles 18 de noviembre.

La entrega de recursos continuará el jueves 19 de noviembre para las personas cuyos apellidos inicien con las letras N, Ñ y O, mientras que el viernes 20 corresponderá a las letras P y Q.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se recibe, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta.

¿Cuánto depositan en noviembre?

Para este último pago del año, los montos establecidos por programa son los siguientes: