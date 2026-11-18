La audiencia de imputación contra Rafael Álvarez Ayala, El R2, se reanudó la mañana de este miércoles desde el Hospital Civil de Guadalajara, donde continúa internado al resultar herido durante el enfrentamiento con fuerzas federales.

La diligencia había sido suspendida debido a los analgésicos que le suministraban al líder de Los Rs luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido debido a un impacto de bala en el abdomen, lo que le impedía estar consciente para ser presentado ante el juez de forma virtual.

Debido a que su estado de salud aún se reporta delicado, Álvarez Ayala permanece recibiendo atención médica en el Hospital Civil de Guadalajara, donde se realiza esta mañana la diligencia de forma virtual. En las inmediaciones del lugar permanece el operativo de seguridad implementado por fuerzas federales con anillos de seguridad.

El R2 fue detenido la tarde del domingo 8 de noviembre tras un operativo de fuerzas federales encabezadas por la Marina en el restaurante Sabea, en Guadalajara, negocio en el que el capo permanecía desde hace más de 20 horas y en el que fue ubicado.

Derivado de este operativo, 20 personas más fueron capturadas, entre ellas miembros del equipo de seguridad del R2, integrantes del grupo musical “Los Arras”, quienes llevaban más de seis horas tocando en lugar, así como comensales y trabajadores del propio restaurante.

De los 20 detenidos, sólo cuatro permanecen en prisión y fueron enviados a penales federales, entre ellos el del Altiplano, tras ser acusados de posesión de armas y cartuchos exclusivos de las Fuerzas Armadas.

En una audiencia en los juzgados federales de Puente Grande, un juez federa vinculó a proceso a los 20 detenidos. A las 15 personas que recuperaron su libertad tras haber sido imputadas las acusan de posesión simple de droga, un delito no considerado grave.