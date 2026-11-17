Víctor Álvarez, hermano de Saúl "Canelo" Álvarez, admitió haberse tomado fotografías con algunas de las personas que fueron detenidas durante el operativo en el que fue capturado Rafael "N", alias "El R2". En la imagen también presuntamente aparecería el líder de la célula del crimen organizado.

Señaló que la fotografía no tiene relevancia, debido a que suele tomarse imágenes con muchas personas. Además, aclaró que no es reciente y que fue tomada en el restaurante Mochomos, no en Sabea.

No tiene relevancia esa foto porque me tomo fotos con todo mundo, mucha gente me pide fotos y me las tomo. Yo estaba en el restaurante Mochomos y hace tiempo, no fue reciente. Yo iba pasando y ellos me pidieron una foto. Uno de ellos estaba cumpliendo años y me dijo que si me podía tomar una foto con ellos. Me la tomé como algo normal".

Dijo que incluso las personas con las que se tomó las fotografías ya se encuentran en libertad.

¿Qué tan normal? Las personas estas conocidas que les comento ya están en libertad. Si tuvieran un delito, ya estarían detenidos. Las personas con las que me tomé las fotos ya las vi, están en libertad y no tengo un delito por tomarme una foto".

Aclaró que su vida es independiente de la de sus hermanos, con quienes mantiene poca comunicación.

Yo no tengo nada que ver con Canelo, con mis hermanos, con ninguno de ellos. Ellos están haciendo su vida, ellos su trabajo, yo mi trabajo, cada quien tiene una vida propia. Es más, casi no nos vemos".

Vinculan a proceso detenidos en operativo donde cayó 'El R2'

Procesan a detenidos en operativo donde cayó 'El R2'

Por Jimena Campuzano

Este lunes, las 20 personas que fueron detenidas junto con Rafael Álvarez Ayala, El R2, fueron vinculadas a proceso, pero sólo cuatro permanecerán en prisión preventiva oficiosa, así lo determinó el juez en la audiencia inicial que se desarrolló en los juzgados federales de Puente Grande.

Durante la audiencia, el juez federal consideró que había pruebas suficientes contra los 20 detenidos, entre ellos miembros del grupo “Los Arras” -que amenizaba en el lugar-, así como trabajadores y comensales del restaurante Sabea en el que se encontraba el líder de Los Rs en el momento del operativo para detenerlo el pasado 8 de noviembre.

Las 15 personas que recuperaron su libertad -el pasado viernes tras la audiencia de imputación- seguirán su proceso fuera de prisión por posesión simple de droga, un delito no considerado grave. Para ellas, el juzgador fijó una nueva audiencia para el próximo 21 de diciembre en la que podría abordarse la posibilidad de suspender el proceso en su contra.

En tanto, de las cinco personas que permanecían en prisión preventiva a una se le modificó la medida cautelar y enfrentará en libertad el proceso en su contra. Inicialmente se le había impuesto la prisión preventiva por no acreditar el arraigo.

De los cuatro detenidos que permanecen en prisión, dos están imputados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y los otros dos por delitos contra la salud en la modalidad de venta, así como por portación de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la misma audiencia se determinó que dos de estos cuatro detenidos serán trasladados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, mientras que los otros dos serán enviados a un penal en Oaxaca.