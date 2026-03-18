Rayo mata a tres integrantes de una familia en la Sierra Sur de Oaxaca

Tres integrantes de una familia murieron tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo mientras se resguardaban de una tormenta en un predio agrícola en la región Sierra Sur de Oaxaca.

El hecho ocurrió la tarde del martes en el municipio de Santa María Ozolotepec, donde las víctimas se refugiaban bajo un techo dentro de un terreno de cultivo cuando fueron alcanzadas por la descarga eléctrica.

El alcalde único de San Esteban Ozolotepec, Alfonso Ruiz López, confirmó el fallecimiento de Abelino Salgado Reyes, de 48 años; Vicenta Salgado Reyes, de 51; y Florentina Salgado López, de 39 años.

De acuerdo con la autoridad municipal, la descarga ocurrió durante una tormenta eléctrica registrada en la zona, lo que provocó la muerte inmediata de las tres personas.

Emiten recomendaciones tras tormenta eléctrica

Tras el incidente, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante fenómenos hidrometeorológicos.

Entre las principales medidas, se pide a la población evitar resguardarse bajo árboles, techos improvisados o estructuras metálicas, así como no permanecer en campos abiertos, zonas agrícolas o lugares elevados durante lluvias con actividad eléctrica.

También se recomienda suspender actividades al aire libre al escuchar truenos o detectar relámpagos.

Las autoridades indicaron que lo más seguro es resguardarse en viviendas o edificaciones con techo firme y sistemas de protección contra descargas eléctricas.

Asimismo, se exhorta a mantenerse alejado de cercas, herramientas metálicas, motocicletas o maquinaria agrícola.

¿Qué hacer en caso de quedar expuesto?

Protección Civil también señaló que se debe evitar el uso de aparatos eléctricos conectados a la corriente durante tormentas, incluidos teléfonos móviles en carga.

En caso de encontrarse en campo abierto sin posibilidad de resguardo, se recomienda adoptar una posición en cuclillas, con los pies juntos, y evitar acostarse en el suelo.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales ante condiciones meteorológicas adversas en la entidad.

RLO