Rayo impacta cerca de vivienda en Hidalgo y deja cuatro personas lesionadas

Una intensa tormenta acompañada de granizo y actividad eléctrica dejó como saldo cuatro personas lesionadas en la comunidad de San Francisco, perteneciente al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, luego de que un rayo impactara cerca de una vivienda.

Entre los afectados se encuentran una mujer de 47 años, un joven de 20, una niña de 9 años y una bebé de seis meses, quienes fueron auxiliados por familiares tras la descarga eléctrica y posteriormente trasladados a una clínica privada para su valoración médica.

De acuerdo con información de corporaciones de emergencia, el reporte fue recibido varias horas después del incidente, por lo que elementos de Protección Civil y Seguridad Pública acudieron a la zona para verificar la situación y dar seguimiento al estado de salud de las víctimas.

Personal médico informó que dos de los pacientes, el joven y la menor de edad, permanecieron bajo observación como medida preventiva, mientras que la mujer adulta y la bebé fueron dadas de alta al no presentar lesiones de consideración.

Aunque ninguno de los afectados presentó quemaduras visibles derivadas del fenómeno eléctrico, especialistas señalaron que continuarán las revisiones médicas correspondientes para descartar posibles complicaciones internas.

Las fuertes lluvias también ocasionaron afectaciones en distintos puntos de la región.

Autoridades reportaron la caída de árboles sobre la vía que comunica a las comunidades de San Mateo y Yemila, además de daños en parcelas y cultivos debido a la intensa granizada registrada durante el temporal.