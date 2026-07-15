Madres buscadoras localizan cinco cuerpos en Elota, Sinaloa

Un grupo de madres buscadoras localizó al menos cinco cuerpos durante una intensa jornada de búsqueda en el municipio de Elota, al sur de Sinaloa: cuatro dentro de fosas clandestinas y un calcinado.

Los hallazgos fueron reportados por los colectivos Por las Voces sin Justicia y Buscando a Jonás, después de dos días de trabajos realizados en las inmediaciones La Cruz de Elota.

Durante las labores de exploración, los colectivos encontraron un cuerpo calcinado y, al extender la búsqueda, detectaron fosas clandestinas cercanas al poblado El Roble, donde exhumaron cuatro cuerpos.

Los colectivos informaron que todos los cuerpos corresponden a hombres, pero debido al estado de descomposición, ninguno de ellos logro ser identificado en el sitio. Sin embargo, había prendas de vestir y algunos otros artículos que pueden ayudar a sus familiares.

Apenas el sábado 4 de julio, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de otros dos cuerpos en el municipio de Elota: uno en las inmediaciones al poblado Ensenada y otros por la Autopista Mazatlán-Culiacán.

Ambos hallazgos fueron realizados a poca distancia de los cuerpos encontrados por las madres buscadoras, pero hasta el momento ninguno de ellos ha logrado ser identificado por las autoridades.

Muere marino durante jornada de búsqueda con colectivos

En días pasados, un elemento de la Marina murió y otros tres resultaron heridos al pisar un artefacto explosivo improvisado, cuando acompañaban a un grupo de madres buscadoras al sur de Mazatlán.

De acuerdo al reporte de las autoridades, las madres buscadoras se dirigían a inspeccionar un terreno, acompañadas por elementos de distintas corporaciones y, entre las comunidades de El Tecomate de Siqueros y El Recodo, escucharon detonaciones de arma de fuego. Algunos elementos se movilizaron para inspeccionar, pero en el camino detonó un explosivo, lesionando a cuatro de ellos. Sus compañeros les brindaron primeros auxilios para luego trasladarlos a un hospital cercano.

Después de estabilizarlos, fueron enviados al Hospital Naval de Mazatlán, donde uno de los elementos falleció mientras recibía atención médica especializada. Las autoridades lo identificaron como Cristian “N”, elemento activo de la Secretaría de Marina Armada de México. Después de lo ocurrido, las labores de búsqueda fueron suspendidas en dicho lugar.

A principios de junio, otras labores de madres buscadoras se vieron afectadas por la localización de artefactos explosivos alrededor de las fosas clandestinas que habían descubierto en el municipio de Rosario. En aquella ocasión, colectivos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontraron cinco cuerpos, pero no lograron realizar inmediatamente los trabajos de exhumación debido a las bombas.

Fueron elementos especializados del Ejército quienes retiraron los artefactos explosivos de la zona y los trabajos se reactivaron unos días después, logrando extraer los cinco cuerpos. Posteriormente, el Grupo Interinstitucional reportó haber asegurado más de 550 artefactos explosivos en este municipio, en un predio baldío donde también había una camioneta con reporte de robo.