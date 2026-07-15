Greer elogia a México en negociación del TMEC, pero exige reducir déficit

Por David Lawder

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que las negociaciones formales con México para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) avanzan de manera positiva y describió al gobierno mexicano como "pragmático". No obstante, reiteró que la administración del presidente Donald Trump buscará incorporar mecanismos que permitan reducir el déficit comercial que mantiene con México.

Durante su participación en el Aspen Institute Security Forum, en Colorado, Greer afirmó que las conversaciones con México marchan en buen rumbo, aunque reconoció que el desequilibrio comercial sigue siendo una de las principales preocupaciones de Washington.

Va bien con los mexicanos. Son bastante pragmáticos", señaló el funcionario estadunidense. Sin embargo, añadió que el déficit comercial con México "realmente es un desafío" y "un problema" que debe atenderse.

De acuerdo con datos del Buró del Censo de Estados Unidos, el déficit comercial con México aumentó 17% durante 2025, al pasar a 197 mil millones de dólares, cifra que la Casa Blanca considera insostenible.

Estados Unidos busca incluir aranceles o cuotas

Greer reveló que tiene instrucciones directas del presidente Donald Trump para negociar mecanismos que permitan controlar ese déficit comercial, incluso mediante la aplicación de aranceles, cuotas u otras medidas.

Tengo el mandato del presidente para encontrar la forma de que cualquier acuerdo que hagamos con México incluya aranceles, cuotas o cualquier mecanismo que ayude a controlar esa situación", declaró.

Precisó que la intención del gobierno estadunidense es aplicar estas medidas sin afectar innecesariamente las cadenas de suministro regionales, pero incentivando que una mayor parte de la producción regrese a territorio estadunidense.

Asimismo, adelantó que Washington buscará endurecer las reglas de origen del TMEC para que los automóviles, productos industriales, electrónicos y farmacéuticos incorporen un mayor contenido fabricado en Estados Unidos y México, reduciendo la dependencia de insumos provenientes de Asia.

La próxima semana ambas delegaciones sostendrán una tercera ronda formal de negociaciones en la Ciudad de México para continuar con la revisión del acuerdo comercial. Canadá sigue sin ofrecer concesiones

En contraste, Greer aseguró que las conversaciones con Canadá permanecen estancadas y que, hasta el momento, Ottawa no ha presentado concesiones que satisfagan las demandas de la administración Trump.

Aunque confirmó que mantiene reuniones semanales con funcionarios canadienses, sostuvo que esos encuentros no representan avances reales.

Eso no es una concesión. Eso no es un movimiento. Simplemente es hablar sobre lo que hacemos actualmente", afirmó.

Estados Unidos aún no ha iniciado negociaciones formales con Canadá para la revisión del TMEC, a diferencia del proceso que mantiene con México, por lo que el futuro del tratado sigue dependiendo de que los tres países logren consensuar modificaciones antes de que concluya el periodo de revisión establecido por el acuerdo.