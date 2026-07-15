Empleados de un casino se enfrentan a golpes con policías en Tamaulipas

Un intento de ejecutar un embargo judicial contra las instalaciones del casino “Winner Casino”, derivó este miércoles en un enfrentamiento entre trabajadores y elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, luego de que cerca de 300 empleados bloquearon el acceso para impedir el cumplimiento de una orden emitida por un juez federal.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 1550/2026, en el que se instruyó el aseguramiento de bienes y herramientas de la empresa Winner Casino S. de R.L. de C.V., como parte de una demanda mercantil promovida por un particular.

El mandato contemplaba el uso de la fuerza pública y, de ser necesario, la apertura forzada de accesos.

El operativo comenzó alrededor de las 09:00 horas en Ciudad Victoria y contó con apoyo de la Guardia Estatal.

El casino cuenta máquinas y otros juegos de azar y se localiza al norte de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Sin embargo, los empleados impidieron el ingreso de las autoridades y, durante varios intentos por avanzar, se registraron agresiones con golpes, piedras, palos, conos y descargas de polvo de extintores contra los policías.

En uno de los incidentes, un soldador que pretendía retirar parte de la estructura perimetral fue obligado a detenerse cuando manifestantes apagaron su equipo con agua.

El casino se encuentra al norte de Ciudad Victoria Foto: Alfredo Peña

Los trabajadores dijeron que su reacción es porque la empresa mantiene adeudos de hasta tres quincenas para la mayoría del personal y de hasta tres meses para empleados de confianza.

Aunque personal de la Secretaría del Trabajo acudió para orientarlos sobre la presentación de demandas laborales, decidieron permanecer en el lugar para impedir el embargo.

Ante la tensión y el riesgo de que se registraran más lesiones, el actuario del tribunal estatal, Juan Antonio Verdín Heredia, suspendió de manera provisional la diligencia alrededor de las 14:20 horas al considerar que no existían condiciones de seguridad para continuar.

La orden judicial mantiene un plazo de ejecución de 24 horas.