Fuerte granizada e inundaciones desquician a Pachuca; hay autos varados

Una fuerte granizada sorprendió a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la tarde de este jueves. El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 17:00 horas, acumulando rápidamente una gruesa capa de hielo y agua que colapsó las principales vialidades de la capital hidalguense en plena hora pico, dejando severas anegaciones a su paso.

El impacto vial fue inmediato, registrándose un intenso caos vehicular en tramos clave como Puente de Colonias–San Antonio, San Antonio–Tercera Edad, Puente Las Torres–Explanada y la zona de Matilde–Téllez.

Asimismo, las autoridades reportaron tránsito a vuelta de rueda en los sectores de Hospitales–Juan C. Doria, Procuraduría–Puente de Colonias y el tramo de Téllez–C5i, lo que complicó el regreso de miles de automovilistas a sus hogares.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) informó que uno de los puntos más críticos se ubicó en las inmediaciones del fraccionamiento Valle del Sol. En este lugar, el nivel del agua provocó inundaciones que afectaron directamente a dos vehículos que quedaron atrapados por la corriente, además de generar afectaciones en los accesos habitacionales.

Ante la contingencia, personal de Protección Civil y elementos policiales activaron un operativo de emergencia para realizar recorridos de supervisión por las zonas afectadas. Las autoridades desplegaron patrullas y unidades de rescate para brindar apoyo prioritario a las personas y conductores que se quedaron varados en medio de las inundaciones, mientras continúan las labores de desazolve.