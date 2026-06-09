Raúl Moron declara por muerte de Carlos Manzo; “han atentado contra mi honor”, dice
El senador morenista, Raúl Morón Orozco, rindió su declaración por el caso relacionado con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan
El senador morenista, Raúl Morón Orozco, acudió en calidad de testigo ante la Fiscalía General de Michoacán para rendir declaración por el caso relacionado con el homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Detalló que le “dieron a conocer los testimonios; primero, la denuncia que presentó la presidenta municipal y el subsecretario de Gobierno, Juan Manzo. Me leyeron los términos de la denuncia e hicieron mención de 11 videos. Me leyeron el contenido de cada uno de ellos y nada más en uno, en el número nueve, me mencionan de manera tangencial. Luego me preguntaron qué tenía que decir al respecto, y les respondí que, como ahí mismo se dice, yo nada tengo que ver. Primero, me llaman como testigo de algo de lo que no soy testigo".
Acompañado por militantes morenistas, presidentes municipales, diputados federales y locales, Morón Orozco indicó que, en vida, nunca tuvo ningún conflicto con Manzo.
Agregó que acudió ante las autoridades sin nada que le preocupara, debido a que tiene la conciencia limpia.
El senador de Morena explicó que "lo que han hecho con esta información y con este evento es atentar contra nuestro honor; nos han involucrado en algo de lo que no somos responsables, han inducido a que la gente crea que estamos involucrados y han atentado contra mi honor y el de la familia de este equipo que está aquí".
No descartó actuar jurídicamente contra quienes, dijo, han realizado imputaciones infundadas, y llamó a actores políticos como Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, y a Juan Daniel Manzo a actuar con responsabilidad.